Восемь привычных для нас действий, которые покажутся странными в Израиле

Восемь привычных для нас действий, которые покажутся странными в Израиле3
- 13.10.2019, 14:59
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Что надо знать, если хотите отдохнуть в этой стране.
Отправляясь в новую страну на отдых, важно внимательно изучить ее законы, чтобы, например, не уйти со свадьбы раньше положенного времени и не столкнуться с проблемами, проехавшись по городу на велосипеде.
В AdMe.ru выяснили, какие обыкновенные вещи в Израиле находятся под жестким запретом.
1. Стоять, когда включился зеленый свет
Если вы зазеваетесь, когда на светофоре зажегся зеленый, вас начнут настойчиво подталкивать в спину. На желтый свет в Израиле уже активно сигналят, а не готовятся начать движение, как в большинстве стран. А недавно в Тель-Авиве установили светофоры нового типа — в виде ярких сигнальных полос на асфальте, чтобы контролировать так называемых смартфонных зомби — пешеходов, с головой уходящих в «общение» с телефоном, когда пора переходить дорогу.
2. Оставлять без присмотра детей младше 9 лет
Оставив 8-летнего малыша одного дома, вы рискуете столкнуться с социальной службой, которая будет вынуждена проверить, благополучна ли семья, и может поставить на учет, если результат проверки окажется неудовлетворительным. А с туристами в Израиле, оказавшимися в такой ситуации, проводят воспитательные беседы.
3. Уходить со свадьбы раньше двух часов ночи
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My first HORA! Charlie & Jeff were married under the most beautiful chuppah over looking the sea at @englishheritage site #osbornehouse on the Isle of Wight. They incorporated lots of Jewish traditions into their ceremony, including dancing the hora on the sand. It was epic, so much energy and joy and all done just how they wanted it. Mazel tov Charlie & Jeff! To see more from their awesome day on over to my facebook page. 🌞 #hora #smashingtheglass #jewishwedding #israelidancing #mazeltov #isleofwightwedding #osbornehousewedding #relaxedweddingphotography #beachwedding #englishheritageweddings #yourdayyourway #makeyourowntraditions
Израильские свадьбы входят в число не только самых веселых, но и самых долгих. Но не из-за длинных и скучных тостов, а за счет танцев, которые продолжаются дотемна, после окончания официальной части. Если вы захотите уйти с торжества пораньше, это расценят как неуважение. Также тут в ходу ночные свадебные закуски: бургеры и шаурма.
4. В День искупления перемещаться по городу в автомобиле и краситься
Йом-Киппур (или День искупления) — самый важный иудейский праздник. В этот день запрещено выполнять большинство бытовых действий: есть, пить, накладывать макияж, пользоваться мобильным телефоном и садиться за руль.
5. Ездить на электровелосипеде без прав
Для того чтобы перемещаться по городу на электрическом велосипеде, необходимо пройти краткий обучающий курс. Эта инициатива, принадлежащая министерству транспорта, связана с участившимися несчастными случаями с участием электровелосипедов.
6. Кормить уличных кошек и других животных в общественных местах
Нет ни одного израильского зоопарка, в котором не висела бы табличка «Не кормить животных». Это связано с халатностью посетителей, по вине которых звери гибнут: вместе кормом в желудок зверей попадают полиэтиленовые пакеты. Также в Израиле нельзя подкармливать бездомных кошек без разрешения мэрии.
7. Содержать свиней и ротвейлеров
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КОШКИ ИЛИ СОБАКИ? . . Не хочу писать ни о беременности, ни о книгах. Хочется отвлечься... . . Все мы делимся на собачников и кошатников, нет, есть, конечно, те, кто не любит ни тех и не этих, но по моему мнению, это очень подозрительные люди... . . Так вот я и муж - убежденные собачники. Когда Борису было 2 года, мы подарили ему нашу Эстель... . . И что вы думаете, он оказался кошатником. Правда! Он, конечно, любит и Эстель и дедушкину ротвейлершу Нору, но мечтает о кошке. . . Любая кошка становится центром внимания, а если ещё ее погладить можно... Держите его семеро! . . А кто вы? Собачник🐕 или кошатник🐈? Или тот самый подозрительный😎? . . #ротвейлер #ясобачник
Свинья считается в Израиле некошерным животным, и ее нельзя держать в качестве домашнего питомца. Однако местные жители выращивают поросят на продажу. Чтобы обойти религиозный запрет, согласно которому свинья не может ступать на священную землю, фермы оборудуют настилами из дерева, на которых животные живут.
Въезд ротвейлеров в Израиль запрещен из-за нескольких случаев нападения собак этой породы на детей.
8. Путешествовать автостопом
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КАК Я ЧУТЬ НЕ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ В АВТОСТОПЕ Как-то ехали мы с @hak_nbc в сторону Ростова. Нас высадили перед объездной Воронежа около 11 вечера. Федеральная трасса, лето, все едут на юг, так что поток машин был неплохим, и ничто не предвещало беды. Сначала ловим у развилки, но машины едут очень быстро, минут 20 никто не берет. Решаем идти до остановки и заправки в двух километрах от нас, чтобы двигаться, параллельно голосуем. Добрались быстро, никто не подобрал. Заправка, как назло, с другой стороны дороги, ловим на остановке. Никто не подбирает. Час, два. Завариваем на лавке кофеек. Машин стало меньше. Делать нечего, решили дойти до крупной развязки, чтобы охватить еще и машины из города. Небольшой поток еще есть, решаем стоять до четырех утра - безрезультатно. Пошли ставить палатку в кишащие комарами кусты. Проснулись в 11 утра, поели-помылись на шикарной заправке Лукойла, с душем и стиралкой для посетителей. Застопили мужика километров на 30 (вся объездная - около 50 км), который довез нас до терминалов, заверив: "Тут поток медленнее, точно поймаете!". Не поймали! Жара была страшная, волосы после душа высохли за полчаса. Перебежками от тенька до тенька добрались до выезда из города, где объединяются все автопотоки. Всё равно не берут! Может, не хотят брать парочку? Но до Воронежа же как-то доехали! У нас заканчивается вода, отправляю Васю на заправку и остаюсь с вещами стопить. И что вы думаете? Остановился один! Я говорю, со мной товарищ, он отошел. Водитель вежливо отказывает, уезжает. Почти сразу тормозит грузовик, говорю тоже самое. Водитель отвечает: "Окей, я подожду". Звоню Васе, чтобы бежал сюда, сама несусь к вещам, хватаю их, вижу, что грузовик... уезжает! "Что ж такое?!" - не понимаем мы. Выглядим прилично, рюкзаки большие - туристы, не придраться! Решаем стоять до 5 вечера, а потом брать блаблакар до Ростова - всего 600 рублей за человека. Договорились с водителем ближайшей машины, что если не уедем, поедем с ним. В итоге так и вышло! Надо сказать, это стоило тех денег - парень очень ловко объезжал пробки, и к 10 вечера были уже на объездной Ростова. Его мы легко проехали ситистопом за 2 машины... (ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИИ)
Этот популярный вид активного отдыха запрещен в Израиле из соображений безопасности. Местные жители стараются быть максимально осторожными во всем, особенно когда дело касается незнакомых людей за рулем.