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Турция захватила сирийский город в провинции Ракка

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  • 13.10.2019, 15:11
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Турция захватила сирийский город в провинции Ракка
Иллюстрационное фото

Турецкие военные вытеснили из города курдские Отряды народной самообороны.

Турецкие военные заняли город Сулук в провинции Ракка, сообщает агентство Anadolu (перевод — РБК).

Агентство добавляет, что турецкие вооруженные силы действовали совместно с протурецкой Сирийской национальной армией (СНА), чтобы уничтожить «коридор террористов» на южной границе Турции с Сирией. Военные вытеснили из города курдские Отряды народной самообороны (YPG).

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», направленной против «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США, и YPG. Вашингтон требовал прекратить ее, но Анкара не согласилась.

В результате Германия решила прекратить поставки оружия Турции из-за военной операции. В МИД ФРГ отметили, что не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось в Сирии. Затем МИД Франции также сообщил о приостановке поставок вооружений турецкой стороне.


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