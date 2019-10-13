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NEXTA: Прапорщик МЧС пытался распилить боевой снаряд болгаркой

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  • 13.10.2019, 15:19
  • 6,351
NEXTA: Прапорщик МЧС пытался распилить боевой снаряд болгаркой
Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в Стародорожском районе.

Уважать родной белорусский язык пресс-службу МЧС мы уже вроде как научили, а вот уважать право граждан на свободу информации - пока с переменным успехом. Она по-прежнему скрывается, особенно если касается происшествий с личным составом, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Да еще таких, как вчера вечером, 11 октября, в Стародорожском районе Минской области. Профессиональный спасатель МЧС, командир отделения ПАСП в деревне Положевичи прапорщик Манько нашел где-то боевой снаряд и решил... разрезать его болгаркой! Финал оказался немного предсказуем - сотрудник МЧС погиб на месте. В деле разбирается следствие.

Признаться, мы до последнего не верили, что профессиональный спасатель мог так поступить, но увы - информация подтверждена. Соболезнования родным и близким погибшего.


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