А где «принцессы» Путина? Telegram-канал «СерпомПо»

13.10.2019, 15:26

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Бельгийская принцесса Эсмеральда приняла участие в экологических протестах в Лондоне.

В Лондоне протесты экологических активистов. Сидячие забастовки. Полиция проводит аресты. Выясняет личности задержанных. Вдруг, бац! Одна из оказавшихся в полицейском фургоне – бельгийская принцесса Эсмеральда. Монархия с народом.

А что в России? Где на камеру самодержавие целуется с народностью, дружески похлопывая по обчищенным карманам и бережно оправляя «георгиевские ленты» на гордящихся державой грудях?

Как себя чувствуют наши «принцессы» — дочери Путина? Выходят они к народу? Хотя бы и на протесты экологов? В Шиесе, Москве, Подмосковье, Нидерландах, Лондоне, других городах?

Никогда такого не слышали. Не стучат дорогие туфли по протестным мостовым.

Да если бы и вышли в России, а их загребли в автозак, врезав по дороге кулаком в живот, то установить, что это дочери Путина, то есть кремлевские «принцессы», не получится. Потому что они в своей стране живут под подложными фамилиями, используют фейковые документы. В целях безопасности, разумеется. Словно шпионки в тылу врага. Поэтому вся страна гадает, кто такая на самом деле некто «Тихонова»?

Наши «цари», «принцессы», «графы» боятся своего народа по любому поводу, хотя бы экологическому. Они неуютно чувствуют себя в любой российской толпе, потому монолитно стоят, отгородившись от народа охраной. Эти сосуды не сообщаются. Поэтому не ищите в протестной демонстрации лиц кремлевских «принцесс». Одна страна – два мира.

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