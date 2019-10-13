В Тунисе выбирают президента из двух аутсайдеров 13.10.2019, 16:00

На пост главы государства претендуют профессор и медиамагнат.

В Тунисе в воскресенье, 13 октября, проходит второй тур досрочных выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, передает DW.

На высший государственный пост претендуют независимый кандидат, профессор Каис Саид и медиамагнат, лидер партии "Сердце Туниса" Набиль Каруи. Последний лишь несколькими днями ранее освободился из-под ареста, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в коррупции и отмывании денег.

Во второй тур соперничают аутсайдеры

Саид и Каруи изначально были аутсайдерами президентской гонки, но неожиданно премьер-министр и министр обороны Туниса не прошли во второй тур. В первом туре Саид набрал 18,4 процентов голосов, Каруи - 16 процентов.

Правом голоса обладают 7 млн человек, всего в стране проживают около 11 млн человек. Результаты голосования должны быть объявлены не позднее трех дней с момента закрытия последнего участка.

Выборы после смерти президента

Досрочные президентские выборы в стране были назначены после смерти 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Президента в Тунисе избирают на пятилетний срок.

Агентство epd отмечает, что Тунис - единственная страна, которая развивается демократически после революции в результате "арабской весны". Однако большинство населения страдает от экономического кризиса, высокой инфляции и безработицы.