Шулер или аристократ? 37 13.10.2019, 16:05

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Зачем Лукашенко отрастил ноготь на мизинце?

Если присмотреться к фото, опубликованному Зеленским в Твиттере, заметен отросший ноготь на мизинце Лукашенко. Откуда у патриархального белорусского правителя такая любовь к маникюру? Изучив, что на этот счет пишут в сети, UDF.BY собрал следующие версии.

У нас з білорусами – спільний кордон, спільна історична доля, багато спільних проблем та викликів. Хочемо, щоб у нас були і спільні можливості. Міру, росквіту і дабрабыту нашым народам! pic.twitter.com/4lXda6fAIp — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2019

1) Для вскрывания писем, запечатанных сургучом, когда под рукой нет ножа. С этой целью отращивали ногти на мизинце аристократы еще в XVII веке: остальные пальцы нужны для махания шпагой, а мизинец — самый ненужный. Хм, кто же пишет Лукашенко запечатанные сургучом письма, распечатывание которых он не мог бы доверить пресс-службе?

2) Во Франции XVII-XVIII веков знать отращивала ногти на мизинцах, потому что стучать в дверь было неприлично, а вот поскрести ногтем, чтобы спросить разрешения войти — самое то. Так и представляем, как Лукашенко скребется в кремлевскую дверь к Путину…

3) В XX веке ногтем на мизинце обозначали принадлежность к криминальному миру. Это признак авторитетности: важные зеки не работали, что позволяло им ухаживать за ногтями. Может, правитель чувствует себя, как в тюрьме, на своем посту? Не может уйти, не знает, на кого покинуть Беларусь…

4) В 1970-х годах американские наркоманы с ногтя нюхали кокаин. Остро нуждающиеся отмеряли дозу порошка, насыпая на ноготь мизинца. Это было удобно и конспиративно. В результате даже появилась мера кокаина «nail» («ноготь»). Хм, не потому ли Зеленский и Лукашенко были такие веселые в Житомире?

5) Длинный ноготь на мизинце (обычно левой руки, но если мужчина левша, то правой) необходим «каталам» — карточным шулерам. При выполнении обманного съема («вольта»), ноготь используется для закладки при разделении карт. Все остальные увидев это (длинный ноготь) в детстве в дворовых компаниях типа, также отращивали этот самый ноготь в подражание старшим товарищам. У многих привычка осталось до сих пор… Теперь вам понятно, как Лукашенко удается так долго выбивать дотации у России?