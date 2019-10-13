NYT: РФ нанесла авиаудары по четырем больницам в Сирии 10 13.10.2019, 16:08

2,750

Фото: Alexander Zemlianichenko / Associated Press

Удары велись на протяжении 12 часов.

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT), ссылаясь на записи переговоров российских летчиков, отчеты наблюдателей и заявления очевидцев, передает РБК.

По данным издания, атаки на медицинские учреждения произошли 5 и 6 мая. Удары по ним велись на протяжении 12 часов. Как отмечается в публикации, обстрелам подверглись больницы, которые находятся под контролем противников президента Сирии. Как утверждает NYT, этой атакой российские военные пытались помочь режиму Башара Асада захватить контроль над территориями, где находились медучреждения.

Газета отмечает, что ООН начала расследование атаки в августе. Генсек организации Антониу Гутерриш в рамках разбирательства, которое продолжается по сей день, намеревался выяснить, как больницы, добровольно сообщившие о своем месторасположении России и другим заинтересованным сторонам, все равно оказались под ударом. Он заявлял, что эти медучреждения находились в списке объектов, которые поддерживает ООН.