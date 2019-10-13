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Трамп приказал вывести всех американских военных из севера Сирии

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  • 13.10.2019, 17:50
Трамп приказал вывести всех американских военных из севера Сирии

Пентагон решил эвакуировать 1 тысячу военных.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военнослужащих с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, не весь американский контингент покинет территорию Сирии.

В то же время он отказался прокомментировать сроки отвода войск, отметив, что процесс будет вестись безопасно. Эспер также не стал сообщать, сколько всего войск отводится с севера Сирии, уточнив, что речь идет о большей части американского контингента в 1 тыс. человек, размещенного в Сирии.

Кроме этого, глава Пентагона упомянул, что курдско-арабский альянс "Сирийские демократические силы", против которого Турция развернула военные действия, по-видимому, пытается "заключить соглашение" с Дамаском и Российской Федерацией с целью начать контратаку.


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