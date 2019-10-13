Протестующие в Эквадоре согласились на переговоры с правительством 13.10.2019, 19:14

Президент Эквадора согласился пересмотреть спровоцировавшее волну протестов решение.

Протестующие Эквадора впервые с начала демонстраций согласились на переговоры с правительством. Об этом говорится в совместном заявлении Организации Объединенных Наций и Эквадорской епископской конференции, опубликованном в Twitter 13 октября, передает gordonua.com.

Согласно сообщению, первая встреча протестующих и правительства должна состояться 13 октября в 15.00 по местному времени.

Пресс-служба ООН сообщала 11 октября, что власти Эквадора обратились к организации с просьбой помочь в организации диалога с демонстрантами. По данным ООН, за первые девять дней демонстраций в Эквадоре погибли по меньшей мере пять протестующих, сотни были ранены.

12 октября президент Эквадора Ленин Морено заявил в Twitter о необходимости начать переговоры и остановить насилие в стране.

Llamo a la dirigencia indígena: dialoguen directamente conmigo. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias, para que los recursos vayan a quienes más necesitan. Es urgente frenar la violencia. ¡El país sabe que siempre tengo voluntad de diálogo! #EcuadorPaísDePaz pic.twitter.com/nj4TAKnqQi — Lenín Moreno (@Lenin) October 11, 2019

Как сообщает Voz de América, Морено согласился пересмотреть спровоцировавшее волну протестов решение об отмене субсидий, однако не пообещал его отменить.

Массовые протесты в Эквадоре вспыхнули 3 октября. Вначале в них участвовали только перевозчики, позже к ним присоединились представители коренных народов. Недовольство протестующих вызвала программа сотрудничества Эквадора с Международным валютным фондом, в рамках которой правительство отменило госсубсидии на дизельное топливо и бензин.

На фоне протестов 8 октября Морено объявил о переносе штаб-квартиры правительства из столицы Кито в крупнейший в стране город Гуаякиль.