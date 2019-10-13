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Кубок ЕГФ: Минский СКА обыграл словенскую «Рибницу»

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  • 13.10.2019, 19:20
Кубок ЕГФ: Минский СКА обыграл словенскую «Рибницу»

Минчане пробились в следующий раунд турнира.

Минский СКА дома победил словенскую "Рибницу" (28:23) и вышел в 3-й квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Впереди у армейцев жеребьевка, на которой клуб узнает соперника по следующему раунду. Случится это в ближайший вторник, 15 октября, передает pressball.by.

СКА — Рибница — 28:23 (13:13)

СКА: Никуленков (9), Рутенко (4), Черкащенко (4), Алехин (3), Гирик (2), Шилович (2), Хмельков (1), Кривенко (1), Бохан (1), Бровко (1).

РИБНИЦА: Сетникар (5), Пуцель (4), Хорват (4), Цимерман (3), Вуячич (3), Стрмлян (2), Кнавс (1), Ранисавлевич (1).

Первый матч — 33:33


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