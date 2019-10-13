Хантер Байден выразил готовность уйти с постов в иностранных компаниях 3 13.10.2019, 19:30

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Хантер Байден

Сын бывшего вице-президента США выходит из правления китайской компании после критики со стороны Трампа.

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, в воскресенье распространил через своего адвоката заявление, описав работу, которую он выполнял в Украине и Китае, ставшую объектом неослабевающей критики со стороны президента-республиканца Дональда Трампа, передает «Голос Америки».

В заявлении говорится, что Хантер Байден намерен 31 октября выйти из совета директоров китайской компании, которая стала объектом критики.

Трамп утверждает, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в обеих странах, и что он сумел избежать ответственности благодаря своему отцу. Президент не приводит каких-либо свидетельств, подтверждающих его обвинения. Джо Байден в настоящее время является основным соперником Трампа из потенциальных кандидатов в президенты от демократов.

«Хантер осуществлял свою деловую активность независимо, – говорится в заявлении адвоката Джорджа Мезайреса. – Он считал неуместным обсуждать ее со своим отцом и не делал этого. Хантер всегда понимал, что его отец будет руководствоваться, полностью и безоговорочно, устоявшейся политикой США, вне зависимости от ее влияния на профессиональные интересы Хантера».