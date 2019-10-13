Жители Беларуси заплатят за вывод БелАЭС из эксплуатации 19 13.10.2019, 19:45

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Власти уже придумали, за чей счет будут ликвидировать АЭС в Островце.

Белорусскую АЭС в Островце еще не успели достроить, а власти уже придумали, за чей счет будут ее ликвидировать, когда придет время. Все будущие расходы, распределенные на полное время ее эксплуатации, будут включены в действующие тарифы на электроэнергию, а значит, их оплатит население и субъекты хозяйствования, передает neg.by.

Об этой новости сообщил на днях директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Василий Полюхович. Он также рассказал, что, исходя из действующего законодательства, должен быть создан не только фонд, за счет которого будет впоследствии осуществлен вывод станции из эксплуатации, но и другие – страховые, по обращению с топливом и т.п. Все это, надо понимать, также оплатят потребители «атомной» электроэнергии.

В свою очередь, генеральный директор Белорусской АЭС Михаил Филимонов добавил, что величина тарифов на электроэнергию станет известна после завершения всех работ на станции и подсчета понесенных затрат. При этом расходы будут распределяться по годам эксплуатации. Напомним, что проектный срок эксплуатации БелАЭС составляет 60 лет.

Среди новостей, которые связаны с Белорусской АЭС, отметим также перенос сроков физического пуска первого энергоблока на январь 2020 г. (ранее сообщалось о возможности осуществить его в текущем году), успешное проведение в Островецком районе учений по реагированию на радиационные аварии, ведущуюся в штатном режиме подготовку к завозу ядерного топлива и готовность систем противовоздушной обороны к защите Белорусскую АЭС со стороны любых угроз с воздуха (это стало особо актуальным после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии).

Отдельного упоминания заслуживает также информация о возможных переговорах по российскому кредиту в размере 10 млрд USD, выделенному на строительство БелАЭС и составляющему 90% от суммы расходов на строительство станции. По действующему кредитному договору Беларусь должна начать рассчитываться по кредиту через 6 месяцев после начала эксплуатации БелАЭС и осуществлять платежи равными долями в иностранной валюте до 2035 г.

Ежегодные платежи по данному кредиту в 2021–2035 гг. специалисты оценивали в 1 млрд. USD. Однако еще в апреле т.г. началось обсуждение возможности увеличения срока возврата кредита с 25 до 35 лет и снижения процентной ставки. Так, на половину использованной части кредита начисляется 5,23% годовых, на остальную – менее 3%.