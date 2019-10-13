«Дроздович говорил, что часть белорусов живет на обратной стороне Луны» 9 13.10.2019, 20:29

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13 октября 1888 года родился один из самых необычных белорусских художников.

Несколько лет назад в Национальный художественный музей Беларуси приезжал директор Лувра. Человек, видевший почти все в мировом искусстве, вежливо осматривал коллекцию, но не проявлял большого интереса ни к одной картине. Пока не увидел «Сатурнянку» Язэпа Дроздовича.

Язэп Дроздович — художник с тремя классами образования, который наивно смотрел на мир и при этом умел предвидеть будущее. Tut.by побывал на лекции ведущего научного сотрудника Нацхудмузея Надежды Усовой и составил краткий пересказ биографии уникального белорусского художника.

Биография Язэпа Дроздовича еще не изучена в совершенстве и до конца. Много информации о своей жизни он оставил в дневниках и закодировал в картинах. Одна из них — автопортрет, написанный в 1943 году, — рассказывает, каким Дроздович видел самого себя.

— Эта работа была написана на дальнем лесном хуторе, где Дроздович прятался от немцев и размышлял над итогами своей жизни. Такой автопортрет я еще не видела в советском белорусском искусстве. На что он мог опираться? В каждой мировой цивилизации есть портреты с тремя головами, но повествуют они о разном. Что им хотел сказать Дроздович?

Считается, что на портрете художник изображает самого себя в трех ипостасях, говорит Надежда Усова. Хотя сама искусствовед предполагает, что есть у него и четвертая сторона, спрятанная от глаз зрителя.

— Первая ипостась — это молодой человек с небольшими залысинами, в очках, курящий трубку с дымком — так наивно он себя представлял. Слева мы видим Дроздовича-астронома, справа — художника-историка. Эти же три жизни Дроздовича прослеживаются и в его творчестве.

Рисовал на коре деревьев, был «непрыдатным» в хозяйстве

Язэп Дроздович — единственный белорусский художник, памятник которому установлен в Минске. Хотя с нынешней столицей Беларуси его связывали всего несколько лет жизни.

Родился художник 1 октября 1888 года в застенке Пуньки на Дисненщине, где прожил всего три года, но куда с удовольствием возвращался. Новые хозяева некогда родного дома принимали его за бродягу в странной шляпе. Но узнав, что он художник, делавший зарисовки, радушно принимали у себя.

— Здесь он провел первые три года своей жизни. Мать, потеряв мужа-кормильца, переезжала с детьми с места на место. Землю семья арендовала в разных местах Беларуси. Наверное, именно поэтому Дроздович часто изображает себя в образе путешественника.

Дроздович был не таким, как его четверо братьев и сестра. Мать сразу поняла, что этот ребенок в хозяйстве не пригодится и может быть «прыдатны» только как пастух.

— Он был слишком мечтателен, его было не заставить делать обычную крестьянскую работу.

Пасти коров маленькому Язэпу приходилось даже ночью. Он внимательно наблюдал за звездным небом. А потом приставал к братьям с вопросами: «Почему они мерцают?» Ответы его почти всегда не устраивали. Так в его душе путешественника вызревал интерес к космосу.

Рисовать Дроздович начал рано.

— В биографиях многих художников можно встретить рассказ о том, что у них не было средств, поэтому они разрисовывали печи, стены соборов, то есть белые поверхности. У Дроздовича все совершенно иначе. Он рисовал на коре деревьев, в основном на березовой. Шилом выкалывал маленькие точечки, из которых получалось изображение. Иногда эту кору он обдирал и приносил рисунки домой.

Мать Дроздовича, будучи мудрой женщиной, отдала сына в рисовальную школу Ивана Трутнева в Вильно. Окончил Дроздович ее с трудом. Нет, с успеваемостью все было в порядке, а вот с финансами не очень: нужно было платить и за учебу, и за квартиру, и за художественные материалы.

После окончания школы Дроздовича призвали в армию — как раз накануне Первой мировой войны. Первые три года он служил на Урале. Потом три года работал фельдшером, принимал раненых с фронтов. Пережив такой опыт, Дроздович на всю жизнь стал убежденным пацифистом. О чем, например, свидетельствует его символическая картина с Погоней, у которой вместо меча — факел, несущий свет, знание, культуру, но не силу. Однако об этом позже.

Во время войны Дроздович заболел — получил неврастению. Накануне Октябрьской революции ему дали отпуск. Он вернулся в Германовичи на все той же Дисненщине, где жила его семья. Мама быстро его вылечила — заботой, покоем и хорошей едой.

Путешествовал по странам, не выезжая за пределы Беларуси. В день проходил до 50 км

В 1919 году из родной Дисненщины Дроздович перебирается в Минск. Ему казалось, что здесь он будет востребован. Художник поступил на курсы по изучению белорусской литературы, истории, права, педагогики и начал преподавать.

— В этом периоде Дроздович оставил нам бесценное произведение — вид на Верхний город с Троицкой горы. Это, пожалуй, одно из лучших изображений довоенного Минска. Дроздович увидел город старинным, барочным, с древними силуэтами.

В Минске художник прожил недолго: сильно заболела мать, которая очень жалела своего младшего «непрыдатнага» сына и которую он очень ценил. В 1921 году он возвратился на Дисненщину, которая несколько месяцев спустя по Рижскому договору отошла к Польше.

— Таким образом, не выезжая за пределы территории Беларуси, перемещаясь только между Минском, Дисной и Вильно, Дроздович оказывался сразу в нескольких государствах: родился в Российской империи, потом жил в советском Минске и Польше, позже — и в СССР.

Эти годы, считает Надежда Усова, были интересными и счастливыми для самого Дроздовича. Он сотрудничал с Белорусским музеем в Вильно и его директором Антоном Луцкевичем, одним из основателей БНР. Для пополнения экспозиции музея его посылали в дальние командировки, во время которых художник зарисовывал архитектурные памятники родной Беларуси. Для него это стало идеальной работой: быть в пути, что он чрезвычайно любил, видеть родные места и за это получать деньги. Кстати, в день Дроздович был способен проходить до 50 километров.

— Многие графические рисунки Дроздовича имеют научный характер. Благодаря его тщательности и достоверности они представляют собой документ, который рассказывает нам о том, как выглядели многие места Беларуси 100 лет назад.

Мотив дороги для Дроздовича был определяющим. Всю жизнь он находился в пути. Долгое время у него не было своего угла — он жил у друзей и знакомых. А когда у него наконец появился дом, он не знал, как в нем жить: так сильно Дроздович был привязан к дороге. Даже умер он почти в пути: его нашли на дороге крестьяне и отвезли в больницу.

Знаменитые космические циклы писал на чердаке. Сюжеты картин видел в астральных снах

— Земные путешествия Язэпа Дроздовича продолжались в течение почти 20 лет. Он был востребован белорусской интеллигенцией, преподавал в трех гимназиях, правда недолго, пока они были частными, поскольку у него не было соответствующего образования. В 1930-е годы начинается новая жизнь Дроздовича. Это был трудный период для него как человека, но очень интересный для нас как «потребителей» его искусства.

«Космические» работы Дроздовича — это то, что белорусы 20 века положат в копилку европейского искусства, убеждена Надежда Усова.

Физику и астрономию Язэп Дроздович изучал самостоятельно, в рисовальной школе таких занятий не было. Об устройстве космоса у него было несколько наивное представление, но при этом важно понимать: в то время космос не был изучен, до первого полета оставалось еще не одно десятилетие.

Например, первый полет на Луну Дроздович описывал так: «Экспедиция будет состоять из 15 человек, они будут одеты в черные костюмы и красные береты. Им обязательно нужно будет взять с собой антисептики, радиопередатчик и непременно курицу с гнездом, чтобы чем-то питаться».

— Когда читаешь эти мысли, они вызывают улыбку. Но он дошел до этого своим умом. Дроздович абсолютно искренне верил, что планеты обитаемы. Точно так же, кстати, думал и Циолковский.

В этот период Дроздович жил бедно: работы не было. Зарабатывал он тем, что вырезал трости из дерева. Жил в Вильно на квартире, в которой занимал чердак с теплой трубой. Именно там он начал писать свои знаменитые космические циклы.

Сюжеты картин Дроздович видел в своих астральных снах.

— Каждую ночь он погружался в астральный сон (а художник владел методикой управляемых снов), — анализирует содержание дневников Надежда Усова, — и отправлялся в астральные путешествия на очень низкой высоте, наблюдая и фиксируя все, что видит. Утром он записывал увиденное и только потом брался писать картины.

Дроздовичу очень нравилась планета Сатурн — и это можно заметить по его «сатурнянскому циклу». Хотя написаны картины традиционно: никаких новых живописных форм, только чистый цвет — так, как учил Иван Трутнев.

Интересовал его и Марс — Дроздович считал, что эта планета обитаема.

— Эти ровные здания под линеечку, приспособленные для одинаковой жизни людей, напоминают бараки концентрационных лагерей. В 1931 году он словно предчувствовал тоталитарный строй, который надвигается на мир, — считает Надежда Усова.

Каждую планету Дроздович представляет и описывает очень тщательно: рисует карты, дает названия городам и морям.

— Однажды профессор психиатрии, узнав о Дроздовиче и его мании космических путешествий, решил пригласить его на лекцию, предложив гонорар. Когда Дроздович понял, что его используют в качестве наглядного пособия по шизофрении, он с негодованием отказался.

Луна была любимой планетой Дроздовича.

— По представлениям Дроздовича, на Луне жили луниды, которые вели войны, строили крепости. Когда он читал крестьянам лекции о своих космических путешествиях, говорил, что часть белорусов живет на обратной стороне Луны. Его фантазия была действительно необыкновенная.

С 1933-го до начала 1950-х Дроздович «странствовал» по деревне от дома к дому и писал «дыванки» для крестьянских девчат, на которых с ботанической точностью изображал цветы, сказочные сюжеты, животных. На некоторых ставил инициалы заказчиц.

— Как он жил в эти годы, когда ходил от одной хаты к другой? Его поддерживали некоторые друзья, например, поэт Михась Машара. У него он мог остаться на неделю-другую, отъесться, поговорить об искусстве. В этот период эстетика его работ переходит в разряд народных. Он теряет мастерство, качество, которое было у него в первые годы. Теряет многих старых друзей, заказы. Даже взял себе псевдоним «Язэп Забыты».

При этом Дроздович не признавал, что писал ковры только ради денег. Он считал, что это развивает в народе художественный вкус. Также после написания «ковра» он собирал молодежь и читал лекции по астрономии, а также рассказывал об этикете поведения: как нужно одеваться, почему не нужно использовать косметику, курить и т.д. Позже эти постулаты оформились в идею белорусского джентльменства, которую Дроздович называл «іншай людскасцю».

Есть у Дроздовича и символические работы, похожие на картины Чюрлениса, которым он восхищался.

— Его картина «Погоня Ярылы» (1922) — это символ национального романтизма. На ней мы видим всадника Ярылу, земной шар, поверхность земли, череп и лозунг «Да здравствует свободная Беларусь». Многие исследователи считают, что это был реквием по Беларуси, разделенной на две части (между Польшей и СССР). Как видим, здесь черная тень нависла над прошлым, но у всадника на фоне красных силуэтов виленских костелов в руках факел, он несет знание, свет, культуру, но не силу.

Сам о себе Дроздович говорил, что он визионер, который предчувствует будущее. Хотя можно ли назвать его футуристом?

Чего в принципе хотели футуристы? Другой действительности, других людей, другого солнца. Они претендовали на создание новой концепции культуры и даже форм жизни.

У Дроздовича был особый футуризм, говорит Надежда Усова. В его работах есть и основа футуризма — движение, и принцип симультанности — повторение одного и того же мотива несколько раз.

Несмотря на то, что у Язэпа Дроздовича было очень скромное образование, он многое познавал и изучал сам.

— Он поймал нерв футуризма, который был мейнстримом в искусстве Европы в первой трети 20 века.

Звездный час Дроздовича в бытовом аспекте — 1939 год. К советской Беларуси присоединены огромные территории Западной Беларуси. Дроздовичу как человеку абсолютно бедному дали дом, корову и работу. Его назначили учителем ботаники, астрономии и литературы в сельскую школу.

— Казалось бы, у него появляется то, чего никогда не было. Но он не знал, что делать ни с этой хатой, ни с коровой.

Во время Второй мировой войны Дроздовичу было за 50. Однажды он встретил немца, которого так испугался, что забился в дальние хутора, где и пережидал войну. И, конечно, занимался живописью: написал серию портретов Франциска Скорины, несколько исторических произведений.

Умер Дроздович в 1954 году. Долгое время в энциклопедии напротив даты смерти стоял вопрос. Никто не помнил, когда точно он умер. Только спустя несколько лет исследователи нашли больничную карточку, в которой стояла дата «15 сентября 1954 года».

Дроздовича, полумертвого, нашли крестьяне на дороге, привезли в больницу. В больнице Дроздовича прооперировали — у него оказался рак желудка. Умер художник сразу после операции.

— Дроздович был известен всем, он был местной достопримечательностью. Но почему-то громада не собралась, чтобы его похоронить. Даже гроба ему не досталось от своих односельчан. Тело Дроздовича обернули в больничные простыни и похоронили на сельском кладбище.

К сожалению, художник так и не узнал, что в 1961 году человек полетит в космос, как он и предсказывал, опираясь на свои знания, а в 1969 году состоится первый полет на Луну. Наверняка он бы не очень удивился.