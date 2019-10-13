В Москве на Красной площади прошла акция в поддержку активиста Котова 1 13.10.2019, 20:25

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Десятки человек прошли по Красной площади с конституцией в руках.

В Москве несколько десятков человек вышли в воскресенье, 13 октября, на Красную площадь с конституцией в руках, чтобы таким образом выразить свою поддержку фигуранту "московского дела" Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократное участие в несанкционированных митингах, передает DW.

По информации онлайн-издания "МБХ-Медиа", количество участников акции "Конституция на Красной площади" составило 40-50 человек. Само шествие прошло без задержаний, однако позже один из активистов был задержан на Манежной площади, вблизи памятника маршалу Жукову. Впоследствии его отпустили без составления протокола, сообщает издание.

Пикеты в поддержку Константина Котова в Москве

Ранее в тот же день в других частях города - перед зданием МГУ, у здания ФСБ на Лубянке, у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, на Трубной площади и у памятника героям Плевны на Китай-городе - прошло несколько одиночных пикетов в поддержку Котова.

Во время одиночного пикета у памятника героям Плевны была задержана муниципальный депутат Надежда Жукова.

Накануне, 12 октября, актер Евгений Цыганов опубликовал в интернете видео, в котором рассказал историю Константина Котова, указав, кроме прочего, на то, что все задержания активиста проходили, "когда Константин Котов мирно стоял на тротуаре или шел по улице".

В понедельник, 14 октября, Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию по делу Котова.