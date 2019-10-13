Беларусь - Нидерланды - 1:2 4 13.10.2019, 21:01

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Матч в рамках квалификации чемпионата Европы-2020 прошел на стадионе «Динамо».

Сборная Голландии одолела команду Беларуси на столичном стадионе "Динамо" в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 — 2:1. У гостей дубль оформил полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдюм, у хозяев отличился Станислав Драгун, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ГОЛЛАНДИЯ — 1:2

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Веретило, Мартынович (к), Наумов, Поляков — Драгун, Яблонский — Ковалев (Скавыш, 60), Бахар (Эбонг, 70), Стасевич — Лаптев (Шевченко, 83).

Запасные: Чичкан, Хаткевич, Политевич, Маевский, Золотов, Матвейчик, Волков, Савицкий, Лисакович.

ГОЛЛАНДИЯ: Силлессен — Блинд, ван Дейк (к), де Лихт, Фелтман — Френки де Йонг, де Беек (де Роон, 67) — Промес (Лююк де Йонг, 67), Вейналдюм, Берхвейн (Бабел, 89) — Мален.

Запасные: Фермеер, Бизот, де Фрей, Строотман, Аке, Ван Аанхолт, Дюмфрис, Берххейс, Депай.

ГОЛЫ: 0:1 — Вейналдюм (32). 0:2 — Вейналдюм (41). 1:2 — Драгун (54).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бахар (51), Стасевич (57), Мартынович (62), Наумов (91+).

Группа "С": Голландия — 15 очков (6 игр), Германия — 12 (5), Северная Ирландия — 12 (6), БЕЛАРУСЬ — 4 (7), Эстония — 1 (6).