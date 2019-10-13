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Ученые NASA обнаружили следы жизни на Марсе более 40 лет назад

  • 13.10.2019, 21:08
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Ученые NASA обнаружили следы жизни на Марсе более 40 лет назад

Ученым удалось найти «микробное дыхание» в пробах марсианского грунта в 1976 году.

Ученый Гилберт Левин, ранее входивший в группу исследователей NASA, заявил, что в 1976 году на Марсе были обнаружены следы жизни.

В своей статье в журнале Scientific American Левин пояснил, что ученым удалось найти «микробное дыхание» в пробах марсианского грунта в рамках программы «Викинг». В результате лабораторных исследований ученые обнаружили в образцах грунта, взятого на Марсе, высокий уровень кислорода, передает aif.ru.

Левин отметил, что четыре таких результата были получены в ходе изучения проб с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.

Но, по словам ученого, в NASA посчитали, что находка исследователей говорит лишь о наличии в них вещества, имитирующего жизнь.

Он добавил, что после этого эксперимента в NASA ни разу не проводились повторные исследования.


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