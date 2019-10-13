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В российской Элисте прошел многотысячный митинг против назначения мэром экс-главаря «ДНР»

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  • 13.10.2019, 21:16
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В российской Элисте прошел многотысячный митинг против назначения мэром экс-главаря «ДНР»

Участники акции протеста приняли резолюцию с требованием отправить Трапезникова в отставку.

13 октября в столице Калмыкии (РФ) Элисте прошел митинг против назначения экс-главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова мэром города. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщил председатель регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев.

Сейчас Трапезников является исполняющим обязанности главы администрации Элисты.

"Сегодня прошел согласованный митинг с участием около 4 тыс. человек против назначения Трапезникова и его присутствия в Элисте", – сказал Боромангнаев.

Участники акции протеста, по его словам, приняли резолюцию с требованием отправить Трапезникова в отставку, изменить нормативные акты и вернуть прямые выборы мэра.

Требование адресовано законодательному органу Калмыкии и главе республики.

После назначения Трапезникова на пост мэра Элисты 26 сентября в городе сразу же начались массовые акции протеста. Жители города называют "руководителей ДНР" преступниками и "бегущими крысами". Один из калмыков обратился к Трапезникову на украинском языке.

Трапезников возглавил боевиков "ДНР" после убийства Александра Захарченко 31 августа 2018 года.

Однако в "Генеральной прокуратуре ДНР" заявили, что назначение Трапезникова было "незаконным", и "главой республики" 7 сентября стал "спикер" сепаратистского "парламента" Денис Пушилин.


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