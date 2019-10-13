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Как на краю Беларуси полсотни пенсионеров сами поднимают деревню

  • 13.10.2019, 21:46
Как на краю Беларуси полсотни пенсионеров сами поднимают деревню
Фото: tut.by

Все началось семь лет назад.

В деревне Жмурное всего полсотни жителей. Самому молодому на днях исполнилось 60. Три раза в неделю автолавка привозит местным необходимое, да почтальон раз в месяц — пенсию. Но жмурнянцы не считают свою деревню неперспективной и уж тем более — вымирающей. Напротив — мечтают о ее возрождении. И не просто мечтают, а действуют: сами построили церковь, разбили настоящий парк отдыха, провели в свои старые хатки интернет. Теперь в планах — перетащить в Жмурное детей, а потом — и внуков, пишет tut.by.

Жмурному более 250 лет. За годы существования деревни она и ее жители видали всякое. К примеру, в июне 1943 года фашисты сожгли деревню дотла, уничтожили треть населения. Но уже в 1960-х, согласно переписи, здесь проживало аж 400 человек. Были свои школа, клуб, магазин, ФАП и даже баня. Ну, а потом, как и везде.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Не так давно о Жмурном вспомнил «Гугл» — в местной газете написали, что в деревне появилась церковь. Построил ее не батюшка, не заезжий инвестор, а местные пенсионеры. За свои кровные.

Все началось 7 лет назад, когда в Жмурное приехала семья из Светлогорка — бывшие школьные учителя Нина Михайловна и Николай Павлович Косинские. В деревню их привела беда — смерть сына — привезли хоронить своего парня рядом с могилами дедов. Похоронили, а вернуться в город, который отнял у них самое дорогое, уже не смогли. Так и остались здесь.

Фото: tut.by

Немного отойдя от горя, новоселы сначала привели в порядок отцовский дом. А потом решили, что пора бы взяться и за деревню. Сперва на радость сельсовету ввели в Жмурном традицию субботников, а потом замахнулись на амбициозный проект — решили построить церковь. Управились за полтора года. Сейчас и сами в это не верят.

— Я вначале даже рассказать соседям о своих планах боялась. В деревне одни пенсионеры — ну кто будет жертвовать на церковь? А люди обрадовались, поддержали, и завертелось, — крестится, подает нам шаль, ждет, пока наденем, и только после этого приглашает на порог Нина Михайловна. Внутри нет богатого убранства, окладов из позолоты — только самое необходимое.

Фото: tut.by

— Посмотрите на эту кладку — бабушки с палочками в руках несли кирпичи, все были на этой стройке, только лежачие остались дома. Тут все сделано нашими руками и руками земляков, которые уже и не живут здесь давно. И они приезжали, работали кто один день, кто два, кто сколько мог, — вспоминают местные.

— Когда в округе узнали про наше строительство, на улице в Лельчицах к нам подходили просто незнакомые люди: «Мы знаем, что вы строите, возьмите на ваш храм», — рассказывает Нина Михайловна.

Фото: tut.by

Случались, признается она, и минуты отчаяния, когда на завершение задуманного не оставалось ни денег, ни сил. И тогда, говорит женщина, происходили настоящие чудеса, которые, как потом выяснялось, и не чудеса вовсе, а обычная человеческая доброта.

— Как-то работа остановилась, нужны были перемычки бетонные несущие, а их не было. И денег не было совсем. Месяц, два, три, уныние уже пошло. И тут встречаю я в Лельчицах уроженца соседней деревни Лохница Петра Синицкого: «Что, Михайловна, такая невеселая?» Да вот, говорю, так и так, застопорилась наша стройка из-за этих перемычек. А он и отвечает: «Слушай, я как раз на днях видел, что такие перемычки у соседа моего лежат, они ему все равно не нужны. Поговорю-ка я с ним». А на следующий день в Жмурном появился грузовик, привез нам перемычки. Только через два года я узнала, что никакого соседа не было, купил Петр все за свои деньги. Вы понимаете, какие здесь люди? Вам просто не передать, — растрогавшись, вытирает слезы Нина Михайловна.

Фото: tut.by

Через полтора года после начала строительства церковь освятили и открыли. Теперь любой желающий в любое время может прийти и помолиться, ключи доступны всем жителям деревни. А на большие церковные праздники в Жмурное приезжает священник.

После такого успеха воодушевленные жмурнянцы принялись за новый проект. Когда в центре деревни снесли очередной бесхозный дом — образовался пустырь. На его месте жители принялись обустраивать парк отдыха. Самый настоящий — с клумбами, скамейками, арками и прудиком. Высадили ивы, туи, форзиции, петуньи. И снова все сами.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

— Что значит, зачем в деревне парк? — обижаются на вопрос местные. — Отдыхать! Любоваться!

— Выхожу я как-то на улицу, смотрю, чужая машина возле парка нашего остановилась, из нее выходит женщина, в цветы легла, потом на скамейку, потом — к коту, а мужик ходит за ней и фотографирует, — не без гордости рассказывает пенсионерка.

— Это, Петровна, селфи называется, — хохочут ее односельчанки.

— А поглядите-ка, как нашу остановку разрисовала Федоровна. Она не художник, но видите, как у нее хорошо вышло. В следующем году через пруд сделаем мостик. А что еще запланировали — не скажем. Приедете летом — ахнете, — интригуют местные.

Фото: tut.by

— Конечно, здорово помогает сельсовет. То техникой, то краской, да и сами они здесь с нами и этот бурьян выкорчевывали, и цветы сажали, — добавляют жители.

Председатель Стодоличского сельисполкома Анна Малец лишь скромно улыбается:

— Да если бы все были такими, как жмурнянцы, одно удовольствие было бы работать.

Недавно в Жмурном закрыли магазин. Местные приуныли. И вовсе не потому, что не купить продуктов — в деревню приезжает автолавка. Просто общаться стало негде. В парке-то зимой не посидишь. И тогда пенсионеры смекнули — здание пустует, почему бы его не арендовать. Белкоопсоюз согласился сдать свой объект за символичные 17 рублей.

Пока у жителей деревни собираться нет времени — нужно закончить огородные дела, но придет зима — и бывший магазин они планируют превратить в клуб по интересам.

Фото: tut.by

В конце, совсем разоткровенничавшись, жмурнянцы поделились еще одним достижением — недавно они добились проведения в деревню интернета. Шепчут на ухо, что это их план по переселению внуков из города. Пока хотя бы на лето. А там — может, и навсегда.

Фото: tut.by

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