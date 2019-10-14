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На выборах президента Туниса победил независимый кандидат

  • 14.10.2019, 7:59
На выборах президента Туниса победил независимый кандидат
Кайс Саид

Он выигрывает у соперника-медиамагната с большим отрывом.

Независимый кандидат, юрист Кайс Саид уверенно побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе.

Как сообщает Swissinfo, по предварительным данным, Саид набирает более 72%, а его оппонент — медиамагнат и лидер партии Сердце Туниса Набиль аль-Каруи — менее 28%.

Перед выборами аль-Каруи выпустили из тюрьмы, где он содержался по обвинению в коррупции и финансовых махинациях. Он заявил, что рассмотрит возможность обжалования результатов выборов после официального объявления результатов, политик считает, что в президентской гонке не было честной конкуренции, потому что его выпустили из тюрьмы только после первого тура.

Лидер гонки Кайс Саид является бывшим профессором с консервативными социальными взглядами, он пообещал населению вернуть ценности революции 2011 года, которая привела к демократизации страны.

Напомним, досрочные президентские выборы в Тунисе назначили в связи со смертью предыдущего главы государства Эс-Себси.


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