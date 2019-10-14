Станислав Драгун: Голландскую модель надо брать за образцовую 14.10.2019, 8:26

Станислав Драгун

На каждого ван Дейка в нашей сборной найдется свой Драгун?

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал домашнее поражение от голландцев (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2020. Хавбек БАТЭ стал автором единственного мяча хозяев, сообщает pressball.by.

- Мы выяснили, что на каждого ван Дейка в сборной найдется свой Драгун.

- Ну я бы не говорил так, это стечение обстоятельств. Это один из лучших игроков мира все-таки. Тяжело против них играть. Да все они… Очень и очень хорошая команда. И Френки де Йонг, и ван Дейк, и Вейналдюм — мастера с большой буквы. Против таких команд приятно играть. Но даже в матче против такой команды настраивались подарить болельщикам праздник. Не получилось. Так что тяжело занести в актив эту встречу. Но для молодых ребят, что впервые вышли на поле в майке сборной, это хороший поединок, хороший опыт. Дай бог, чтобы они росли и чаще принимали участие в таких матчах.

- Второй тайм наша сборная провела образцово. Согласен?

- Да, как и в матче с Эстонией, второй тайм провели лучше, чем первый. Не знаю, с чем это связано. Да, забили, поверили, что можем додавить даже такую опытную команду, как Голландия. Но опять же не получилось. Были подходы у Стасевича, Ковалева, но, к сожалению, 1:2.

- За счет чего вот эту дистанцию между сборной Беларуси и сборной Голландии можно сократить в обозримом будущем?

- К сожалению, думаю, что в обозримом будущем мы эту разницу не покроем, как ни грустно это говорить. Но думаю, это та модель построения футбола и всех [голландских] сборных, которую надо брать за образцовую. Мы видим, что в предыдущие отборы они тоже никуда не выходили, но сейчас, считаю, это одна из лучших команд мира. Всегда надо стремиться к лучшему, стараться, — рассказал Драгун пресс-службе БФФ.