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Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

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  • 14.10.2019, 8:36
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Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Ученые ставят в пример итальянцев.

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.

Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины до 85. Специалисты решили найти причину долголетия и здоровья итальянцев.

Оказалось, что жители этой средиземноморской страны особенно трепетно относятся к качеству еды. Их рацион богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Кроме того, жители Аппенин не злоупотребляют алкоголем, не курят, не пьют сладкую газировку и предпочитают готовить сами из местных продуктов.

Тем, кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, диетологи советуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, что позволит сохранить достаточную мышечную массу. Кроме того, рекомендуется принимать в пищу молочные продукты, а также богатые фолиевой кислотой зелень и салат.

Эксперты отметили, что не следует пропускать завтрак. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С, жирных кислот омега-3, кальция, антиоксидантов и минеральных солей.


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