Кто нахлебник? 5 14.10.2019, 8:45

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фото t.me/allgolobutsky

Экономист ответил коммунисту.

Доктор экономических наук Борис Желиба опубликовал статью в «Народной Воле»:

«Недавно лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин дал интервью Радио Свобода. Отвечая на вопросы журналиста, он заявил: «Никто другой, кроме России, Беларусь кормить не будет». Согласитесь, эти слова не могут не задевать чувства тех белорусов, а их, я думаю, подавляющее большинство, которые и в мыслях не допускают, что они нахлебники.

В советские времена Беларусь была республикой-донором и буквально кормила Москву и Ленинград мясом, молоком, картофелем, другим продовольствием. Сегодня наши аграрники и переработчики имеют тесные связи почти со всеми регионами России. И давайте прямо скажем: мы не наживаемся на реализации сельхозпродукции через российские сети, скорее их покупатели в выигрыше от наших поставок, чем непосредственные производители.

Если Калякин подсчитывает так называемый российский интеграционный углеводородный грант, который облегчает жизнь экономике Беларуси, то ему можно ответить, что Беларусь:

– не берет плату с России за нахождение на ее земле двух важных российских военных объектов – центра управления российскими подводными лодками в северной Атлантике в районе Вилейки и станции предупреждения о ракетном нападении загоризонтального действия в районе Ганцевичей;

– не взимает полноценную плату за транзит по белорусской территории нефти, грузов и пассажиров;

– дает России миллионы рабочих мест на предприятиях, работающих в кооперации с белорусскими производителями;

– поставляет в Россию достаточно дешевые и качественные сельхозтехнику, грузовые автомобили, дорожные машины, карьерные самосвалы и тому подобное.

За аренду космодрома Байконур Россия платит Казахстану ежегодно 115 миллионов долларов, за два российских военных объекта в Беларуси такую аренду можно оценить в 100 миллионов долларов ежегодно, а за все годы их эксплуатации набегают уже миллиарды долларов.

В нынешнем году белорусское правительство рассчитывает получить от транзита в сфере транспорта более 1,5 миллиарда долларов. Из них: 150 миллионов долларов – за транзит нефти, 476 миллионов – за прокачку газа, 879 миллионов – за транспортные услуги. Основу транзитных потоков, проходящих через нашу территорию, составляют внешнеторговые грузы России. Беларусь вправе повысить транзитные тарифы и по меньшей мере удвоить эти суммы.

Поставляя в Беларусь нефть и газ, Россия делится с Беларусью природной рентой. Надо отдельно еще посмотреть, какая часть российского углеводородного гранта доставалась простым белорусам. Да и грант-то иссякнет к 2025 году: российские цены на нефть приближаются к мировым. Сегодня для Беларуси цены на нефть, поставляемую Россией на наши НПЗ, достигли 80–85 процентов от мировых.

Помнится, на совещании белорусских экономистов в начале 1990-х годов один из представителей былой партхозноменклатуры утверждал, что Беларусь без России может самостоятельно создать лишь 4 процента своего ВВП. На это профессор Н.Савицкий возразил: так что, я без России в туалет сходить не могу (имея в виду, очевидно, туалетную бумагу, которую мы тогда покупали у них)? Замечу, сегодня у нас своего этого добра хватает.

Сергей Калякин пугает нас, что без помощи России уровень жизни белорусов понизится на 40 процентов. Какая, простите, чушь! Наши соседи, я имею в виду Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, уже лет двадцать с лишним как вырвались из объятий России, и что – жизненный уровень их граждан упал на 40 процентов? Наоборот, заметно вырос.

Да, народы тех же стран Балтии не смотрели на мир через котлету, а, помните, взялись за руки и выстроили живую цепь на сотни километров, символизируя свою национальную независимость. Мерзли, невзирая на холод зимой, когда Россия повысила цены на газ. Но добились своего! Уже давным-давно и не мерзнут, и не голодают. Более того, и зарплаты, и пенсии выросли в несколько раз.

Возьмем другой пример. Экономика Украины имела не меньшую зависимость от России. Но она показала, что можно развиваться и без донорства имперского соседа. Важно только наладить тесное сотрудничество с другими странами, прежде всего с государствами Евросоюза. Сегодня, по сути, еще воюющая страна показывает хорошую экономическую динамику. Средняя зарплата в Украине уже приближается к 500 долларам.

Утверждения Калякина, что Евросоюз прекратил помощь странам бывшего социалистического лагеря, неверны. Они как получали ежегодно миллиарды евро, так и получают. Если мы, белорусы, будем наращивать объемы торговли с Европейским Союзом, то, я уверен, и наша страна станет получать немалые дивиденды.

Не выдерживают критики и высказывания Калякина насчет того, что у наших соседей, скажем, прибалтов уровень жизни не намного превышает тот, который мы, белорусы, имеем. Тогда, Сергей Иванович, как отнестись к тому, что тысячи наших граждан выезжают и трудоустраиваются в той же Литве?

А сколько белорусов работает в Польше, Чехии, Словакии! Успешным экономическим развитием эти страны обязаны как рыночным реформам, трудолюбию населения, так и многомиллиардной помощи стран-доноров ЕС.

Нет, я далек от мысли, что нам нужно отвернуться от России и что если пойдем по этому пути, то Беларусь будет облагодетельствована Западом. Мы должны со всеми – и ближними, и дальними – соседями поддерживать дружественные, цивилизованные отношения, строить партнерство на взаимовыгодной основе. И не нищие мы, не чьи-то нахлебники, а имеем все для того, чтобы нормально развиваться, жить в полном достатке. Понятно, для этого много еще нужно сделать. И сделаем!

Возвращаясь к интервью Калякина и вспоминая его коммунистическое прошлое, у меня создалось впечатление, что он совсем не против оказаться в составе Российской Федерации. Но отрадно, что таких людей, как свидетельствуют социологические опросы, очень и очень мало.

Значит, быть Беларуси независимой, суверенной страной. И самодостаточной».