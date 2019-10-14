Как бороться с Лукашенко?2
- 14.10.2019, 8:54
Последний пример — Армения.
Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в видеообращении рассказал об опыте, который можно использовать для победы над диктатурой в Беларуси:
Нужно объединяться.
Мы придумали такую форму объединения: собираем инициативную группу на президентские выборы.
Нужно объединяться и выходить на улицы. Другого способа не придумано. Мирный, массовый, длительный протест.
Мировой опыт свидетельствует: когда на улицы выходят 3% населения страны и протестуют достаточно долго, власть начинает распадаться. Чиновники начинают перебегать на сторону народа. Иногда — чиновники в погонах, целыми подразделениями.
Последний пример — Армения.
Нужно только поверить в себя. Нас уже 80–90 процентов. Нужно, чтобы среди них нашлись 3 процента, готовые протестовать».