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Как бороться с Лукашенко?

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  • 14.10.2019, 8:54
Как бороться с Лукашенко?
Николай Статкевич

Последний пример — Армения.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в видеообращении рассказал об опыте, который можно использовать для победы над диктатурой в Беларуси:

Нужно объединяться.

Мы придумали такую форму объединения: собираем инициативную группу на президентские выборы.

Нужно объединяться и выходить на улицы. Другого способа не придумано. Мирный, массовый, длительный протест.

Мировой опыт свидетельствует: когда на улицы выходят 3% населения страны и протестуют достаточно долго, власть начинает распадаться. Чиновники начинают перебегать на сторону народа. Иногда — чиновники в погонах, целыми подразделениями.

Последний пример — Армения.

Нужно только поверить в себя. Нас уже 80–90 процентов. Нужно, чтобы среди них нашлись 3 процента, готовые протестовать».


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