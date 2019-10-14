Как бороться с Лукашенко? 2 14.10.2019, 8:54

Николай Статкевич

Последний пример — Армения.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в видеообращении рассказал об опыте, который можно использовать для победы над диктатурой в Беларуси:

Нужно объединяться.

Мы придумали такую форму объединения: собираем инициативную группу на президентские выборы.

Нужно объединяться и выходить на улицы. Другого способа не придумано. Мирный, массовый, длительный протест.

Мировой опыт свидетельствует: когда на улицы выходят 3% населения страны и протестуют достаточно долго, власть начинает распадаться. Чиновники начинают перебегать на сторону народа. Иногда — чиновники в погонах, целыми подразделениями.

Последний пример — Армения.

Нужно только поверить в себя. Нас уже 80–90 процентов. Нужно, чтобы среди них нашлись 3 процента, готовые протестовать».