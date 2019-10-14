Оксана Юшкевич: Кому-то нужно снять свои розовые очки Dolce & Gabbana 1 14.10.2019, 9:14

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Оксана Юшкевич

Вся белорусская власть подлежит обновлению на 100%.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксана Юшкевич поделилась в «Фейсбуке» своими выводами после завершения кампании по сбору подписей:

«С начала участия в выборах, я много услышала различного рода вопросов и информации. К сожалению, не все вопросы можно рассмотреть в ходе интервью. Поэтому, я на них буду отвечать частями.

Многих людей, тех, кто ко мне подходил во время пикетов сбора подписей, моих родных, знакомых, да и тех людей, кто предпочитает узнавать всю информацию из социальных сетей волнует вопрос: «Почему я пошла в «депутаты»?

Для ответа на данный вопрос не нужно иметь несколько высших образований, научных степеней, занимать какую-то руководящую должность в социуме и т.д.

Ответ лежит на поверхности: «Я человек, который ценит и уважает свое время (это единственное чего вернуть нельзя), который любит порядок во всем и везде будь это дом, работа, и другие направления независимо ни от чего, который следует принципу «ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВО ВСеМ И ВЕЗДЕ». ЧТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ СВОЕ МЕСТО, А НЕ ЧУЖОЕ И ЭТО ОТНОСИТСЯ АБСОЛЮТНО КО ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯМ.

В ходе общения с людьми, сделав анализ определенного направления в данном случае ПОЛИТИКИ, четко понимаешь , что люди которые находятся в данной отрасли должны находится далеко за ее пределами, т.к. они ни чего не делают для ее усовершенствования – ОНИ БЕСПОЛЕЗНЫ (говоря простым языком - это стадо баранов которые идут и делают то что им скажут, это люди не имеющие своей точки зрения- запрограммированные роботы).

У которых единственное желание и цель – ЭТО СВОе МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, ради которого они пойдут даже на совершение преступления, для того чтобы удовлетворить свои потребности, а на остальное им ГЛУБОКО НАПЛЕВАТЬ.

В политике людям младше 27 и старше 50 лет – ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Кому-то нужно снять свои розовые очки Dolce & Gabbana, а кому-то заняться своими суставами и внуками.

Итак, подведя итог можно сказать, что вся вертикальная и горизонтальная ветвь УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА ПОДЛЕЖИТ 100% КАРДИНАЛЬНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ».