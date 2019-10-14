Бракованный Путин 20 Игорь Эйдман

14.10.2019, 9:33

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Игорь Эйдман

Рейтинг главы Кремля сразу сдувается, как только его надуют.

По классической квалификации Макса Вебера существуют три типа политического господства: харизматический, традиционный и рациональный. Первый держится на харизме вождя, второй - на традиции передаваемой из поколения в поколение, третий на рациональной заинтересованности людей (упрощаю для краткости). Сталинский режим – был харизматическим, брежневский – традиционным. Во время перестройки советская традиция была разрушена, а рациональный тип господства не состоялся. Ельцинской харизмы хватило на пару лет. Потом через хаос 90-х страна пришла к путинизму.

Все последующие годы пропаганда усиленно надувала путинскую харизму. Но та не хотела слушаться. Какая-то бракованная, дырявая харизма оказалась: только надуют, сразу сдувается. Последний раз ее удалась накачать в 2014 году крымнашистской урапатриотической телеистерией, но уже в 2018 она опять начала сдуваться. Дело в том, что Путин - ментально не харизматик, мелкий шпик из него так и прет. Даже самые умелые пропагандисты не могут придать масштаб такой ничтожной персоне

Существование нынешнего режима противоречит рациональным интересам подавляющего большинства населения. А традиция господства путинской олигархии еще не успела сложится и не стала в глазах общества легитимной. В России сейчас не работает ни рациональный, ни харизматический, ни традиционный метод господства. Этот режим держится только на мощнейшем аппарате подавления.

Авторитарные режимы обычно умели консолидировать вокруг себя общество и опирались на поддержку значительно части населения. Правые диктатуры, типа Франко или Пиночета, поддерживала буржуазия и средний класс. Популистские и левые – широкие массы обездоленных. Сейчас появилась новая форма диктатуры, я бы ее назвал "подвешенный авторитаризм", который не может опереться ни на харизму вождя, ни на традицию, а держится только благодаря огромным инвестициям в силовые структуры, осуществляющие полный контроль над обществом.

Формирование такой системы стало возможно за счет современных технологических ресурсов полиции и спецслужб, позволяющих им без больших проблем и кровопролития разгонять любые демонстрации и держать под колпаком недовольных. К подобным режимам можно отнести путинскую Россию, Венесуэлу Мадуро и Иран аятолл. Во всех трех государствах городское образованное население в основном резко-негативно относится к власти. Но изменить ничего не может и предпочитает просто при случае бежать за границу. Режимы эти, помимо коррумпированной бюрократии и подкупленных силовиков, поддерживают только самые темные слои населения, а держатся они, прежде всего, за счет усилий тайной полиции и лояльности армии.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»