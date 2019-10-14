Почему на рынке труда Беларуси не хватает работников? 25 14.10.2019, 9:46

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Специалисты назвали целый «букет» факторов.

Рынок труда испытывает дефицит кадров: белорусы уезжают за рубеж. Ситуацию осложняют уравниловка в зарплатах и не соответствующее запросам рынка образование, пишет издание «Белорусы и рынок».

Основной проблемой на рынке труда специалисты считают отсутствие подходящих кандидатов на вакансии. Более того, уменьшилось количество мотивированных людей.

Расстояние и образование

— Двадцать лет назад никого не волновало, насколько далеко от места жительства находится работа. Вопрос заключался только в том, взяли на работу или нет. Никому не приходило в голову рассчитывать, как добираться: одним автобусом или с пересадками. Теперь это практически основополагающий критерий при выборе места работы, почти наравне с заработной платой, — отмечает директор кадрового агентства «Гаврис и Матусевич» Ольга Гаврис.

Глава кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов напоминает о несоответствии навыков кандидатов запросам компаний. Эксперт объясняет это плохим качеством образования и менталитетом.

— Образование по-прежнему находится в 1980 году. Ментальность людей также остается советской. А компаниям нужны специалисты с совершенно другими навыками, ведь мир очень быстро меняется, — говорит собеседник.

Уравниловка

Серьезная проблема — одинаковая оплата труда специалистов, не зависящая от ответственности и значимости работы для общества, считает HR-руководитель компании «Верификатор» Дарья Денисевич.

—Наше общество страдает абсурдным синдромом уравниловки, поэтому сильнейшие, умнейшие люди покидают Беларусь и поднимают другие государства. Иностранные инвесторы, работодатели не активизируются на нашем рынке, так как здесь мало квалифицированных специалистов для реализации проектов. Замкнутый круг ведет к падению экономики страны. Исходя из текущей кадровой ситуации и отсутствия изменений на государственном уровне, считаю, что в ближайшие 10—15 лет ситуация будет ухудшаться, — высказывает мнение эксперт.

Мобильность специалистов способствует тому, что кандидаты с периферии чаще едут в столицу, поскольку зарплата в Минске в два раза выше, хотя жилье дороже. Из столицы люди пробуют уехать за рубеж. Сейчас каждый легко и даже без знания языка может уехать в Европу и там устроиться на работу, ведь многие ограничения сняты и белорусов ценят как работников, добавила Дарья Денисевич.

Кандидатский рынок

— Рынок становится все более кандидатским. Количество рабочих мест увеличивается, а земля не успевает рожать кандидатов. Тут можно говорить о демографических проблемах 90-х годов, ведь тогда детей было мало. Сейчас это сказывается, — считает Игорь Кочетов.

По словам Дарьи Денисевич, тренд роста вакансий относится не ко всем регионам страны. Например, в последние годы вакансий в Минске стало значительно больше.

— То же самое касается областных центров. В райцентрах ситуация иная: увеличения численности вакансий не наблюдается, — отмечает собеседница.

Найти подходящего кандидата сегодня непросто. Работать по старинке, как пять лет назад, когда работодателю достаточно было разместить объявление и ждать откликов, просто невозможно.

— В последние два-три года рынок труда значительно преобразился. В частности, изменились мировоззрение и потребности кандидатов, что связано с увеличением количества вакансий и обострением конкурентной борьбы работодателей за сотрудников, — продолжает Дарья Денисевич. Например, если вакансия не предполагает оплаты на 50—100 % выше среднерыночной, сами кандидаты на нее вряд ли откликнутся.

Соискателям интересны относительно простые вакансии со стабильным заработком. Например, классический секретарь без знания английского языка.

— Допустим, мы размещаем вакансию «личный помощник директора IT-компании». Нам постоянно будут звонить соискатели, которые соответствуют или не соответствуют требованиям нанимателя. Всем кажется, что это легкая и денежная работа, хотя на самом деле это не совсем так. Назвать вакансию, которую легко закрыть, затрудняюсь. Везде есть свои проблемы, — сказал Игорь Кочетов.

Ищут в IT, продажи и строительство. Активнее всего ищут кадры компании, которые представляют бурно развивающиеся сферы — IT и ретейл, рассказала Ольга Гаврис. Крупные торговые сети обычно сами подбирают персонал.

—В сегменте В2В на уровне средних компаний во всех сферах персонал востребован. Основное из предъявляемых требований — знание английского языка. Как ни странно, работодатели стали чаще обращать внимание на белорусок. Они проявляют себя как более стойкие работники, — отметила эксперт.

Еще один тренд — переход кадров в IT, даже несмотря на то что специальность того или иного работника напрямую не связана с программированием.

— Все, кому позволяет возраст, кто посмелее и знает английский язык, стараются перебраться в IT-сферу, — говорит Ольга Гаврис.

На рынке труда наиболее востребованы такие специалисты, как менеджеры по продажам, продавцы, водители и медперсонал. Что касается представителей рабочих специальностей, то особенно не хватает строителей, притом что отрасль постепенно возвращается на былые позиции. Дефицит сотрудников во всех перечисленных сферах эксперты также связывают с массовым оттоком профессионалов за рубеж.

— Поставщиками рабочих вакансий являются в основном (по моим наблюдениям, более чем на 80 %) государственные предприятия. Производственные организации частной формы собственности относительно быстро набирают людей, поскольку там зарплаты выше. А вот на крупных госпредприятиях постоянно требуются люди, — говорит Игорь Кочетов. Например, кандидатов, готовых работать в государственных организациях водителями за 620 руб. в месяц, не найти.

Проблемы трудоустройства. Остаются специалисты, которым трудно найти работу. Это касается управленцев и специалистов, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность.

— Есть много управленцев, которые на протяжении длительного времени не могут найти работу. Возможно, они не могут найти достойного работодателя. Долго ищут работу завхозы. В коммерческих организациях все настроено на более универсальный лад. Поэтому держать человека, выполняющего только функции завхоза, фирмы не могут себе позволить, — отмечает Ольга Гаврис.

Ценность каждого сотрудника зависит от его опыта, знаний, готовности учиться и развиваться, а также от того, какую пользу он принесет компании, считает Дарья Денисевич. Тем не менее обладающие большим опытом люди в возрасте не слишком востребованы на рынке.

То же самое касается и молодых специалистов. Правда, последние нередко предъявляют завышенные требования, например, в части оплаты труда.

—Очень часто приходится встречать кандидатов без опыта, только начинающих трудовую деятельность, которые рассматривают вакансии с окладом от 1000 руб. наравне с опытными специалистами, не требующими обучения и готовыми выполнять свои функции в первый же рабочий день, — подчеркивает Дарья Денисевич.

Эксперт добавляета, что люди в возрасте могут найти работу, даже если они уже на пенсии. Скорее всего, это будут должности, не требующие силовых нагрузок. С коллегой солидарна Ольга Гаврис. По ее словам, компании, продающие, например, сложные технические приборы, готовы принять на работу разбирающегося в технике специалиста, даже если тому уже за пятьдесят.

— Из-за кадрового дефицита многие компании готовы рассматривать в качестве соискателей молодых людей без опыта. У данной группы работников тоже есть свои показатели: хорошая учеба, высокий уровень общего развития, знание иностранных языков. Работодатели берут и учат таких сотрудников, — рассказала собеседница.

Новых, специфических требований наниматели не предъявляли. Остается актуальным феномен максимизации выполняемых одним сотрудником задач.

—Часто работодатель не имеет четко прописанных бизнес-процессов, протекающих в его организации. Каждый сотрудник занимается всем по чуть-чуть. Например, менеджеру по продажам нередко приходится покидать свое основное место работы и отгружать клиентам продукцию на складе. Как следствие, к предъявляемым к этой должности требованиям добавляется знание 1С. В итоге поиск подходящих кандидатов затягивается и качественно закрыть вакансию практически невозможно, — отмечает Дарья Денисевич.

Зарплаты ожидаемые

Что касается оплаты труда, то по традиции она самая высокая в IT, причем по мере приобретения опыта сотрудником значительно повышается. Существенных зарплатных изменений на рынке в последнее время Игорь Кочетов не заметил.

— В IT зарплаты высоки, однако темпы их роста замедляются из-за перегрева рынка. Там уже просто некуда расти: стоимость одного часа работы IT-специалиста лимитирована заказчиком конкретного проекта. Кроме того, зарплаты белорусских IT-специалистов приблизились к зарплатам их коллег в Европе, — заявил эксперт.

Зарплаты могут отличаться в зависимости от компаний.

— Директору, который должен отвечать за огромный гипермаркет хозяйственных и строительных материалов и управлять очень большим штатом сотрудников, может предлагаться заработная плата в размере 1,3 тыс. руб. (без вычета налогов). При этом директор компании, занимающейся реализацией какого-нибудь оборудования, может получать 3—3,5 тыс. руб., притом что в его подчинении находятся только 40 человек, — рассказала Ольга Гаврис.

Работодатели в целом удовлетворяют зарплатные ожидания кандидатов.

— В Минске в зависимости от вакансий они составляют от 800 до 1000 руб. За меньшие деньги вряд ли удастся найти достойного кандидата. На периферии данный показатель колеблется в пределах от 400 до 600 руб. Там кандидатов на рынке значительно меньше, поэтому их ожидания чаще оправдываются, — заключила Дарья Денисевич.