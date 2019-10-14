Ученые нашли в джунглях Белиза следы древней цивилизации 14.10.2019, 9:54

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Их обнаружили при помощи лазерного сканирования.

В тропических лесах Белиза ученые обнаружили доказательства существования обширной сети древних фермерских угодий майя, которые насчитывают тысячи лет. Для этого использовали лазерное сканирование с борта самолета, чтобы заглянуть под густую листву, пишет NBC News.

Результаты, полученные после более чем 20-летних исследований в этой части Центральной Америки, показывают, как древняя цивилизация майя, достигшая своего пика развития около 250—900 гг. н. э., адаптировала методы ведения сельского хозяйства во время экологических проблем.

Земли использовали для выращивания кукурузы, бобов, тыквы и авокадо, вероятнее всего, после серии засух, начавшихся 1800 лет назад, которые заставили фермеров майя расширять сельское хозяйство и уйти с сухих склонов региона на низменные водно-болотные угодья.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что поля водно-болотных угодий организовывали еще 2000 лет назад. Если нагорье было сухое, мы предположили, что это будет естественное место для развития устойчивой культуры», — рассказал Тим Бич, геоархеолог Техасского университета и ведущий автор статьи о находке.

Для нового исследования ученые использовали технологию дистанционного зондирования, которая включает в себя отражение лазерных импульсов от поверхностей для измерения их контуров. В течение двух дней в начале июля 2016 года самолет, пролетавший на высоте менее 650 м над землей, сканировал участок тропического леса площадью 260 кв. км с помощью более 6,5 млрд лазерных импульсов.