Китай начал выполнять условия по торговой сделке с США

Китай начал выполнять условия по торговой сделке с США2
- 14.10.2019, 9:59
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Дональд Трамп в ответ решил не повышать пошлины.
Китай начал закупать сельскохозяйственную продукцию из США, приступив таким образом к выполнению договоренностей по торговой сделке.
Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter, сообщает nv.ua.
«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — заявил Трамп.
По его словам, одно из условий по сделке предполагало, что Китай начнет немедленно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, а не спустя три-четыре недели после подписания документов.
При таком условии он согласился не повышать пошлины на китайские товары с 25% до 30% с 15 октября.
Трамп отметил, что у США «отношения с Китаем очень хорошие» и что в ближайшее время между странами будет подписано торговое соглашение.
«Мы закончим большую часть первой фазы соглашения, а затем перейдем непосредственно ко второй фазе. Первая фаза может быть завершена и подписана в скором времени!», — добавил американский президент.
....I agreed not to increase Tariffs from 25% to 30% on October 15th. They will remain at 25%. The relationship with China is very good. We will finish out the large Phase One part of the deal, then head directly into Phase Two. The Phase One Deal can be finalized & signed soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2019 г.