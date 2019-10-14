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Китай начал выполнять условия по торговой сделке с США

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  • 14.10.2019, 9:59
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Китай начал выполнять условия по торговой сделке с США
Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Дональд Трамп в ответ решил не повышать пошлины.

Китай начал закупать сельскохозяйственную продукцию из США, приступив таким образом к выполнению договоренностей по торговой сделке.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter, сообщает nv.ua.

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — заявил Трамп.

По его словам, одно из условий по сделке предполагало, что Китай начнет немедленно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, а не спустя три-четыре недели после подписания документов.

При таком условии он согласился не повышать пошлины на китайские товары с 25% до 30% с 15 октября.

Трамп отметил, что у США «отношения с Китаем очень хорошие» и что в ближайшее время между странами будет подписано торговое соглашение.

«Мы закончим большую часть первой фазы соглашения, а затем перейдем непосредственно ко второй фазе. Первая фаза может быть завершена и подписана в скором времени!», — добавил американский президент.


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