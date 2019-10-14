Павел Северинец: Мы видим последние судороги коммунистической системы 4 14.10.2019, 10:05

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Активисты рассказали, почему память о Куропатах неудобна для властей.

В Минске встретились активисты со всей страны, которые занимаются поиском и упорядочением мест, где в сталинские времена происходили расстрелы, сообщает «Белсат».

Во время встречи участники отметили, что местом захоронения жертв сталинских репрессий сегодняшние местные власти не уделяют должного внимания.

«Еще в 1990 году на Кобыляцкой горе власти установили памятный знак, позже установили большой валун с табличкой, табличку украли. Потом политика изменилась, и власти забросили это место», рассказывает координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстрелянные в Орше» Игорь Станкевич.

А иногда наоборот, вместо чествования расстрелянных ставят памятники тем, кто расстреливал.

«Несколько лет назад в Могилеве возле здания КГБ установили памятник – преемственность от буденовки к сегодняшней фуражке, то есть НКВД, ЧК, ВЧК, и все остальное. А напротив этого здания и была та самая внутренняя тюрьма, где в 1944 году в одну ночь почти 130 человек уничтожили», – рассказывает активист из Могилева Олег Аксенов.

То, что государство недостаточно внимания уделяет увековечению памяти жертв, полагают и опрошенные нами жители Могилева:

«На государственном уровне не очень, так как все еще в тени».

«Я вообще в нашем городе не знаю таких памятников, где было бы сконцентрировано внимание на этой проблеме».

«Далеко не достаточно, я думаю, эти вопросы не поднимаются особенно».

Архивы КГБ не раскрыты до сегодня, поэтому до сих пор неизвестны ни точное количество погибших, ни все места расстрелов. Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец отмечает: главная проблема в деле мемориализации жертв сталинских репрессий – это сопротивление государственной машины.

«Мы видим, что происходит накал борьбы, последние судороги коммунистической сталинской системы, это происходит только по одной причине: сегодня власти отождествляют себя с теми, кто стрелял, а не с теми, кого расстреливали», – считает сопредседатель БХД Павел Северинец.

Именно поэтому дело защиты мест захоронения жертв сталинского режима должна взять в свои руки общественность, полагают активисты. Участники встречи объединились в коллективную инициативу – Совещание исследователей коммунистического террора.

«Власть не заинтересована открывать информацию по репрессиям, и это мы видим, но заинтересованы потомки расстрелянных людей и есть большая потребность, во-первых, знать места, во-вторых – получать документы из архивов», – отмечает Игорь Станкевич.

Активисты договорились о следующей встрече в более широком кругу в январе. Тогда планируют принять резолюцию и сформировать команду для создания календаря событий, сайта Совещания и общей базы мест захоронений.

Ближайшие акции чествования памяти репрессированных – Ночь расстрелянных поэтов 29 октября и традиционное шествие в Куропаты 3 ноября. На проведение шествия и митинга подала заявку Консервативно-христианская партия БНФ.