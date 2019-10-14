Украина выходит на второе место в Европе по запасам газа 4 14.10.2019, 10:11

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Запасы природного газа в стране составляют 280 миллиардов кубометров.

После того как Нидерланды решили к 2022 году прекратить разработку своего крупнейшего газового месторождения Гронинген, доступные запасы газа в этой стране сократятся почти втрое, пишет «Новое время».

Вследствие этого Украина выходит на второе место в Европе по запасам природного газа. Сейчас они, по данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины, составляют 280 млрд кубометров.