«Дружелюбный» дядя Владимир 3 14.10.2019, 10:30

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Кого сейчас пытается обмануть старый шпион?

Как известно, говорящая о проблемах климата шведская активистка Грета Тунберг (Greta Thunberg) вызывает раздражение у консерваторов средних лет. Эту ситуацию даже начали изучать психологи. Интересно, что финны, которые десятилетиями беспечно осуждали «дам в шляпках», борющихся за разные вопросы, сейчас обижаются, когда их называют «дядями», пишет финское издание Ilta-Sanomat (перевод — inosmi.ru).

Однако сейчас на Тунберг напал настоящий «большой дядя»: президент России Владимир Путин тоже решил прокомментировать ее деятельность. На Московском международном энергетическом форуме Путин назвал 16-летнюю Тунберг несведущим подростком.

«Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен», — сказал Путин.

Конечно, Путин — тот человек, который знает, как устроен мир. Его мир работает по тому принципу, который заполняет братские могилы от Кавказа до востока Украины и оттуда — до Сирии.

Руководитель России напомнил, что в Африке и во многих азиатских странах хотели бы жить на таком же уровне достатка, как в Швеции. Это, конечно, правда, но из этого можно сделать разные выводы.

Дружелюбный дядя Владимир

Путин оказался не настолько черствым, как его американский коллега Дональд Трамп (Donald Trump), который довольствовался насмешкой над Тунберг в Твиттере после ее выступления в ООН.

По словам Путина, молодежь, которая беспокоится о вопросах окружающей среды, нужно поддерживать, но использовать ее в продвижении своих интересов нельзя.

«Я уверен, что Грета — добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации», — сказал президент России.

Вполне возможно, что российский президент говорит, что думает. Как это делают все дружелюбные дяди. Но Путин сам говорил, что тщательно продумывает все свои слова, потому что знает, что они могут попасть в прессу. О чем Путин думал сейчас?

Россия недавно заявила о ратификации Парижского договора о климате, из которого вышли США. Заявления и действия Путина в вопросах экологии являются неоднозначными. Дело в том, что Россия — крупный производитель ископаемого топлива. Однако вполне возможно, что реалист Путин относится к проблеме изменения климата серьезно.

Кого сейчас пытаются обмануть?

Это не мешает старому шпиону играть в его маленькие игры. Россия уже много лет добивается расположения консерваторов и правых. Так она пытается создать хаос в западной политике и иногда получает прямую выгоду для себя. Запугивание мигрантами — один из способов добиться своего, часто ‒ при помощи поддельных аккаунтов, с соблюдением основных принципов пропаганды.

Однако многие консерваторы помнят Россию Советским Союзом. По случайному совпадению многие из них считают, что активисты, борющиеся за климатические вопросы, хуже хиппи и коммунистов. Путин легко добивается своего, оскорбляя Тунберг, которая многих приводит в ярость.

Наверное, в сравнении с современными подростками Россия — не такое уж ужасное зло, думают сейчас многие дяди-консерваторы.