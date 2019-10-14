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В Минске хотят поменять систему оплаты проезда

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  • 14.10.2019, 11:03
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В Минске хотят поменять систему оплаты проезда

Оплату проезда могут привязать к расстоянию.

В Минске опять хотят сделать оплату проезда в зависимости от расстояния. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», рассказал во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на звонок минчанки.

Та пожаловалась: часто приходится пользоваться транспортом, чтобы подъехать лишь пару остановок. В итоге для пенсионерки оплата по полному тарифу обходится слишком дорого.

Анатолий Сивак пообещал, что поручит специалистам разработку системы, которая позволит оплачивать проезд в транспорте в зависимости от преодоленного пассажиром расстояния.

Внедрение в Минске таких тарифов ранее обсуждалось неоднократно. Думали ввести оплату проезда в зависимости от времени либо от расстояния. Но потом решили ничего не менять: оказывается, это слишком сложно. Правда, «Минсктранс» ввел проездные на 1, 2 и 3 суток, но в метро такого решили не делать: якобы это никому не нужно.


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