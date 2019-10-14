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Белоруска победила в прыжках с трамплина на I Всемирных играх в Катаре

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  • 14.10.2019, 11:15
Белоруска победила в прыжках с трамплина на I Всемирных играх в Катаре

Бронзовую медаль завоевала другая наша спортсменка.

Белорусская воднолыжница Александра Данишевская победила в прыжках с трамплина на I Всемирных играх в Катаре, сообщается на сайте НОК.

В акватории залива Leqtaifiya Lagoon в Дохе состоялись финальные выступления у женщин. После квалификации Александра Данишевская заняла шестое место, а в решающем этапе соревнований во второй попытке она выполнила прыжок на 49,5 м. Результат Данишевской не смогли превзойти конкурентки. Второе место заняла Ютта Менестрина (Финляндия) — 49,3 м.

Бронзовую медаль Всемирных пляжных игр завоевала другая белоруска — Анна Стрельцова с результатом 49,0 м.

— Счастлива и не ожидала, что сумею победить. Пыталась показать свой лучший результат. Все соперницы сильные и достойные. После прыжка сильно волновалась, потому что после меня могли показать и более высокий результат. Очень приятное завершение сезона, — отметила Александра Данишевская.

Всемирные пляжные игры проходят в Дохе (Катар) до 16 октября. Медали разыгрываются в 14 дисциплинах: пляжных гандболе, футболе, теннисе, волейболе и борьбе, а также в баскетболе 3×3, акватлоне, корфболе, вейкборде, водных лыжах, скейтборде, плавании на открытой воде, ката (карате) и боулдеринге (вид скалолазания). В соревнованиях принимают участие более 1240 атлетов.

Всемирные пляжные игры проводятся один раз в 2 года под руководством Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).


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