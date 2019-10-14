Экономист: Попытки подстегнуть экономику могут закончиться новым кризисом 3 14.10.2019, 11:36

1,331

Белорусские власти «напряглись».

Последние недели экономические власти занимались тем, что обсуждали, какие напряженные задания на будущий год заложить и как их выполнить. Эксперты считают, что попытки подстегнуть экономику в год выборов приведут к негативным последствиям, пишут naviny.by.

Власть напряглась

Начиная с 2012 года, когда страна стала отказываться от денежной эмиссии, темпы экономического роста находились в районе 1-3%. Причем самый высокий за этот период показатель удалось обеспечить после двух лет рецессии.

В этом году экономическая динамика также не радует — за январь-август рост ВВП составил 1,1%. Всемирный банк на днях обновил прогноз по странам Европы и Центральной Азии и пришел к выводу, что рост ВВП Беларуси в этом году составит 1,5%, а в последующие два года замедлится до 1,3% и 1,2% соответственно.

Согласно прогнозу Всемирного банка, Беларусь по темпам экономического роста в Европе и Центральной Азии будет в числе аутсайдеров в ближайшие годы.

Естественно, печальное прошлое и нерадужное будущее начинают напрягать белорусскую власть.

В сентябре правитель не согласился с проектом экономического прогноза, который представило правительство, и поручил заложить на будущий год более амбициозные задания. Параметр по росту ВВП Беларуси на будущий год на уровне 2,5%, который предложило правительство, показался Лукашенко недостаточно напряженным.

И вот уже несколько недель, по сведениям БелаПАН, на государственном уровне идет дискуссия относительно того, какие макроэкономические параметры на будущий год заложить. В обсуждении этого вопроса принимают участие многие госорганы и даже «совет республики», которым руководит бывший премьер-министр Михаил Мясникович.

Кстати, на открытии осенней сессии верхней палаты парламента он практически дословно повторил требование Лукашенко и заявил, что «задания 2020 года должны быть очень напряженными».

По мнению Мясниковича, обеспечить более высокие темпы экономического роста возможно «без чрезмерного стимулирования внутреннего спроса за счет наращивания объемов экспорта и активизации инвестиционной деятельности».

Одно из предложений, которое обсуждают власти, — подстегнуть экономику в будущем году за счет инвестиционного кредитования. Зачем подстегивать? Чтобы выполнить или приблизиться к выполнению задания по темпам экономического роста, которое утверждено на пятилетку.

Согласно программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы, экономика в уходящей пятилетки должна вырасти не менее чем на 12,1%. Однако в 2016-м страна находилась в рецессии — ВВП снизился на 2,5%, в 2017-м экономика восстановилась на эту же величину, в 2018-м выросла на 3%.

На этот год власти закладывали экономический рост на уровне 4%, но за январь-август ВВП вырос только на 1,1%, и по итогам года, как считают эксперты БелаПАН, рост не превысит 2%.

При таком раскладе, чтобы приблизиться в будущем году к выполнению задания на пятилетку, рост ВВП должен составить в районе 6%. А не 2,5-2,8% — с этими параметрами на 2020-й несколько раз в последнее время выходило правительство.

Не тот таргет

Нужно ли подстегивать экономику в будущем году ради выполнения программы социально-экономического развития на пятилетку?

В госорганах единого ответа на этот вопрос нет, а у независимых экспертов есть. Искусственный разогрев экономики в будущем году чреват негативными последствиями, считают экономисты.

«Попытки стимулировать экономику за счет инвестиционного кредитования мы уже проходили. Идея раздать дешевые деньги предприятиям не нова», — отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Эксперты напоминают, что в последнее десятилетие были годы, когда кредитование реального сектора росло на десятки процентов в год.

Фото спикера (справа) «В результате, мы получили высокую закредитованность предприятий, но особого эффекта от этих инвестиций не почувствовали. Темпы экономического роста остаются низкими», — констатировал в беседе с корреспондентом БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

По его мнению, нет особого смысла в очередной раз стимулировать рост ВВП за счет увеличения инвестиций в реальный сектор экономики.

«Мы получим краткосрочный всплеск экономики, но устойчивого роста такая инвестиционная политика не принесет, так как эффективность использования финансовых ресурсов в стране оставляет желать лучшего», — отметил Пелипась.

Вместо устойчивого роста, как считают эксперты, искусственное стимулирование экономики может породить серьезные проблемы.

«Инвестиционное кредитование, учитывая высокую импортоемкость нашей экономики, вызовет рост импорта. Соответственно, такое развитие событий может привести к давлению на платежный баланс и валютный рынок», — предполагает Точицкая.

Кроме этого, как показывает время, высокие темпы роста директивного кредитования чреваты увеличением необслуживаемых долгов в банковской системе.

С учетом негативных последствий искусственного разогрева экономики высокие темпы роста ВВП на будущий год закладывать не стоит, считают эксперты.

«Стоит перестать таргетировать числовые параметры и начать думать, как нам повышать эффективность экономики», — подчеркивает Точицкая.

Без структурной перестройки экономики ее потенциал будет оставаться низким, считают эксперты.

«При сохранении существующего потенциала экономический рост может составлять 1-2% в год. Гораздо более высокие значения в нынешних условиях могут быть только искусственными», — резюмировал Игорь Пелипась.