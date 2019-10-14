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США: Взрыв у Северодвинска произошел при попытке поднять «Буревестник»

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  • 14.10.2019, 11:40
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США: Взрыв у Северодвинска произошел при попытке поднять «Буревестник»

Российская ракета оказалась на дне Белого моря.

Соединенные Штаты пришли к выводу, что взрыв на полигоне в Архангельской области, который привел к выбросу радиации и гибели нескольких человек предположительно в результате радиационного поражения, произошел во время операции по подъему со дна Белого моря ракеты «Буревестник» с ядерной ракетной установкой, сообщает «Голос Америки».

Это следует из текста выступления сотрудника Госдепартамента США в одном из комитетов ООН 10 октября.

«Взрыв... был результатом ядерной реакции, возникшей во время подъема российской крылатой ракеты с ядерной установкой», – говорится в выступлении заместителя помощника госсекретаря США Томаса ди Нанно.

Таким образом, официально подтверждаются результаты расследования Радио Свобода, в котором ранее именно эта версия случившегося называлась наиболее вероятной.

«Ракета лежала на дне Белого моря после ее неудачного испытания ранее в нынешнем году, неподалеку от крупного населенного пункта», – заявил Ди Нанно. Речь идет о Северодвинске, рядом с которым расположен полигон Ненокса.

Взрыв под Северодвинском произошел 8 августа. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей – пятерых сотрудников Росатома и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что он произошел при испытании новой техники с «изотопным источником питания». О том, какая это техника, однако, официально не сообщалось. В различных расследованиях назывались разные версии – вплоть до взрыва самой ракеты «Буревестник». Радио Свобода, опираясь на открытые источники, удалось установить наиболее вероятную причину взрыва.

О ракете, впоследствии названной «Буревестник», говорил президент России Владимир Путин в послании в марте 2018 года, утверждая, что это не имеющее аналогов в мире оружие, которое способно фактически неограниченное время находиться в воздухе и менять траекторию полета. Испытания этой ракеты засекречены. СМИ, ссылаясь на данные разведок, писали о нескольких неудачных испытаниях «Буревестника» в России, однако эти сообщения не подтверждены.


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