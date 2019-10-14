Белоруска в США: Водители траков зарабатывают по $1,5 тысячи в неделю 6 14.10.2019, 12:01

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Как жительница Гродно уехала из Беларуси и стала дальнобойщицей в Америке.

Активистка из Гродно Александра Василевич в начале 2017 года уехала в США. На категорию В она сдала за две недели до отъезда. Сейчас девушка живет около океана, возит грузы на траке по всем Штатам и не знает, когда вернется на родину, передает «Радыё Свабода».

«В Америке ты все время работаешь»

Александре 32 года. Почти три из них она живет в Филадельфии, штат Пенсильвания. В Беларуси она посвятила политической деятельности более 10 лет.

Когда начинались протесты против «тунеядского декрета», поехала в США, как тогда предполагала – на полгода, заработать денег. Однако осталась на дольше. Вернется ли в Беларусь, пока не решила. Но и Соединенные Штаты для нее пока не стали родным домом.

«Здесь нет тех друзей, тех отношений. Здесь ты постоянно работаешь. Отдых 1-2 недели в год, и то не сразу, а через несколько лет работы. Для американцев это привычно. Для наших людей, которые работают с 8 до 17 и для которых суббота и воскресенье выходные, очень трудно. Ведь здесь как ты работаешь, так и получаешь деньги», – говорит Александра.

Говорит, что рабочий день в Америке может длиться по 12 часов с двумя перерывами на 30 и 15 минут.

Быстрый темп жизни, нехватка времени и необходимость постоянно работать – то, что поразило девушку в новой стране больше всего.

Первую работу нашла по объявлениям

Александра ехала в США по туристической визе. В кармане имела полторы тысячи долларов на первое время и оплаченную аренду комнаты – помогла бывшая одноклассница, что переехала в Штаты раньше. Уровень своей английского языка она оценивает как «все понимаю и, если нужно, могу объясниться». Впрочем, это оказалось не настолько важным, ведь поселилась в русскоязычном районе. В городе живет много гродненцев.

По наблюдениям Александры, белорусы даже при переезде в США разделились. Так, гродненцев много в Филадельфии, минчан – во Флориде и Калифорнии.

На работу в клининговую компанию, на которую гродненка договаривалась еще из Беларуси, ее не взяли. Поэтому работу искала уже на месте через газету. Отмечает, что без грин-карты найти хорошее занятие в Америке сложно. Мужчины часто идут на стройку или другие физически тяжелые работы.

Устроилась в русскоязычном магазине кассиром на 6 дней в неделю. Зарабатывала 650 долларов в неделю, это немного больше минимума. За комнату с туалетом в пригороде Филадельфии платила около 600 долларов в месяц.

Общественный транспорт в ее городе организован слабо. Поэтому девушка ежедневно ходила на работу пешком за 7 километров,

пока не купила машину.

Водители траков зарабатывают по 1,5 тысячи долларов в неделю

В США Александра поменяла четыре работы. Теорию по управлению большегрузами в Америке выучила сама, и после экзамена ее взяли преподавать по-английски в автошколу. Через какое-то время девушка сдала на права, чтобы управлять траком, хотя водительское удостоверение в Беларуси получила перед самым отъездом в Америку. Устроилась в русскоязычную фирму по перевозке грузов. Объездила почти все штаты, кроме Аляски, Гавайев и Вашингтона.

В дальнобойшчицы пошла, так как любит путешествия. Радуется разнообразию природы, которая меняется в течение дня: горы, океан, реки.

«Природа здесь красивая», – говорит белоруска.

По городу зато на траке ездить сложно, так как он мало где может проехать и трудно припарковать машину длиной более 20 метров.

Средняя зарплата водителей траков – 1200-1500 долларов в неделю.

По словам Александры, в Америке девушке устроиться водителем трака трудно, хотя в объявлениях и пишут, что нанимают «независимо от пола, расы».

Однако женщин на большегрузах здесь, по ее подсчетам, не более 5%. Чаще они старшего возраста. Обычно ездят в паре с мужчинами и на небольшие расстояния.

Для одной женщины такая работа действительно тяжелая, полагает Александра. Например, нужно накрывать машину тентом, который весит 30 килограмм.

Александру взяли на работу, так как за нее поручился ее напарник из Беларуси.

«Они тебе дают машину средней стоимостью 150 тысяч долларов, это без учета стоимости груза. Кто же захочет отдать ее водителю, который плохо водит?» – говорит девушка.

Ездить одной или с другой женщиной она не хочет. Это и физически трудно, и, говорит Александра, на лесной стоянке могут напасть. Иногда другие водители пытаются ухаживать. Однако до конфликтов не доходило.

«Здесь в окошко не стучатся. За это можно и в полицию позвонить», – объясняет собеседница.

Самый длинный рейс – месяц и 40 тысяч километров

Пребывание в дороге для Александры не проблема. Говорит, она не домашний человек, спать в постели не обязательно. Тем более, американский трак больше европейского, почти дом на колесах. Двухэтажная кровать, шкафы, холодильник, микроволновка.

Инфраструктура приспособлена для дальнобойщиков: на заправках бесплатный душ, водителям на те или иные продукты есть скидки.

Самый длинный ее рейс растянулся на месяц и 40 тысяч километров.

«Месяц – это очень тяжело. Заканчивается еда, кофе. Приготовить домашние котлеты в дорогу – это одно, а питаться гамбургерами – другое. Бесплатный душ – хорошо. Но на его отводишь 20-30 минут. Чем больше ты в душе, тем меньше ты поспишь. Совсем другое, когда дома ты понимаешь, что у тебя есть 1-2 часа поплескаться в ванне, никто тебя не трогает», – рассказывает Александра.

«Ориентироваться на дороге в Америке проще»

Дискриминации из-за того, что девушка управляет траком, белоруска не чувствует. Она полагает, что в США на права сдать легче, так как учат основам перемещения, а не крутому управлению. К тому же нет и очень сложных вопросов из теории.

«Здесь они все плохо ездят. Выживают, так как взаимно вежливы», – полагает собеседница.

Ориентироваться на дороге, по мнению белоруски, в Америке проще. Знаки легко понять.

«Например, есть знак, что мост может обледенеть раньше, чем дорога, причем это пишется словами. Нет знака главной дороги с желтым ромбом. Главная дорога здесь и есть главная дорога. Знаки «стоп» так и написаны. “Стоп для всех” – останавливаются все. Кто первый подъехал, тот и пересекает перекресток», – говорит девушка.

По ее мнению, в Америке спокойнее в путешествиях. Дороги шире, чем в Европе. Все дороги между штатами имеют два разделенных направления движения: две полосы в одну сторону, две в другую, нельзя выехать на встречную полосу, чтобы обогнать другое авто.

С другой стороны, обычное ограничение по скорости – 70 миль в час, это около 115 километров в час. Развязки более сложные, но в них легче разобраться благодаря знакам.

«Мы когда-то ехали в Питер и сделали три круга по объездной, так как навигатор заблудился. Здесь вопрос, где сложнее», – рассуждает белоруска.

«У американцев нет разговоров на кухне “за политику”»

Александра остается в партии. По возможности принимает участие в мероприятиях, участвует онлайн в конференциях. Пробовала на расстоянии улаживать конфликты внутри партии, даже составляла из Америки текст обращения.

«Нельзя вычеркивать из жизни то, чему ты посвятил 10 лет», – говорит она.

Большинство знакомых, говорит, поддержало переезд, хотя отношение бывало разное.

По мнению белоруски, в Америке больше политических прав и свобод.

«Это видно по тому, как белорусские группы проводят по несколько мероприятий в год на центральных площадях Нью-Йорка. Внутрипартийных разборок я не вижу. Думаю, они не выносятся наружу. Многие поддерживают Трампа и систему закручивания гаек относительно мигрантов. Но у американцев нет разговоров на кухне за политику. Они живут в своем мире “работа-дом”. Их все устраивает», – полагает активистка.

Вернуться в Беларусь девушка планирует, когда в стране что-то изменится. Теперь ей мешает это сделать политический кризис и экономическая стагнация.

«Я люблю Беларусь, потому что это моя родина. Я люблю людей, природу. Но в Беларуси я не вижу будущего. Что мне моя родина может предложить – работу за 250 долларов?» – спрашивает гродненка.

И ждет разговора на грин-карту.