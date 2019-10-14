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Зарплата $150: как живут после «глубокой интеграции» с Россией

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  • 14.10.2019, 12:15
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Зарплата $150: как живут после «глубокой интеграции» с Россией
Фото: sb.by

Что стало с экономикой непризнанных «республик».

8 декабря Беларусь и Россия собираются подписать «дорожные карты» и начать глубокую интеграцию в рамках «союзного договора». Смотрим, как живут на территориях, которые либо стали частью России, или прошли через глубокую интеграцию, сообщает «Радыё Свабода».

Крым

«В России зарплаты выше», - такое часто можно услышать от граждан Беларуси. Если брать среднюю зарплату по стране, это действительно так. Но в Москве и Санкт-Петербурге получают вдвое, а то и втрое больше, чем в некоторых регионах. Например, в тех, которые когда-то были не в составе России.

По данным экономистов, в Крыму снижается уровень производства в сельском хозяйстве, как и суммы налога на прибыль с предприятий. Например, урожай картофеля по сравнению с 2013 годом снизился в 5 раз, подсолнечника - в 2,5 раза.

Абхазия

Не признанную международным сообществом «республику» Абхазия в конфликте 2008 года с Грузией поддержала Россия. В ноябре 2014 года Владимир Путин и руководство Абхазии договорились о «тесной интеграции». Сейчас зарплата в Абхазии в районе 200 долларов (по сообщениям официальных властей на конец 2018 года).

Официальные сообщения абхазскую властей не всегда совпадают с реальностью. По информации журналистов, врач в Абхазии получает около 170 долларов в месяц.

Точных данных о безработице в Абхазии нет, но в 2014 году журналисты писали об уровне безработицы в 72%. По официальным данным на 2017 год, работают 42 тысячи при населении в 243 тысяч человек.

В 2018 году собственные доходы бюджета Абхазии - это около 50 миллионов долларов. Основная доходная часть бюджета - помощь со стороны России.

Южная Осетия

Не признана международным сообществом Южная Осетия не первый раз декларирует намерение войти в состав России. 6 августа об этом в очередной раз заявил «глава» этой непризнанной «республики» Анатолий Бибилов.

Официальных данных о средней зарплате в Южной Осетии нет, но, по сообщениям журналистов, он составляет 150-200 долларов.

В 2017 году 89,6% доходной части бюджета Южной Осетии - это помощь со стороны России. Сама непризнанная «республика» заработала лишь 11,4%. Основной торговый партнер Южной Осетии - Россия, но экспорт товаров туда снижается (на 4,6% с 2017 по 2018 год).

Приднестровье

Непризнанное Приднестровье сейчас использует флаг России как второй государственный, с марта 2014 года «верховный совет» Приднестровья просит принять свою территорию в состав России, но этого пока не произошло.

Глубокая интеграция между этой территорией и Россией идет с 1990-х годов. В 2006 году Приднестровье провело референдум о присоединении к России. За это, по официальным данным, проголосовали 97% избирателей.

Средняя зарплата в Приднестровье, по официальным властям, - 275-280 долларов. Официальный уровень безработицы - 2,5-3%.


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