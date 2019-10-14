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Лукашенко – айтишникам: От «землю пахать» и «гайки точить» уходить не будем

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  • 14.10.2019, 12:22
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Лукашенко – айтишникам: От «землю пахать» и «гайки точить» уходить не будем

Диктатор рассказал о страхах перед «цифровизацией».

Лукашенко провел встречу, темой которой было развитие «цифровой сферы».

На совещании присутствовали руководители правительства, администрации Лукашенко, представители госорганов, ВУЗов, IT-сектора, Парка высоких технологий, сообщает БелТА.

Лукашенко пообещал в ближайшее время провести совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации Беларуси:

– Начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим «цифровикам», что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90-95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось.

Другая тенденция – все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее – это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся.


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