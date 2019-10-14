Шаман Габышев назначил дату похода на Москву 14.10.2019, 12:23

АЛЕКСАНДР ГАБЫШЕВ

ФОТО: ЧИТА.РУ

Якутск стал оперативным штабом отряда.

Якутский шаман Александр Габышев решил отложить поход на Москву до весны. Об этом он сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии. Но если "шаткое перемирие" с властями закончится, то шаман готов в любой момент выступить с отрядом из Якутска – несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него.

По словам Габышева, он собирает отряд в Якутске для консолидации своих сил. Участники отряда будут прибывать постепенно, общая численность отряда – около 20 человек. Пока Якутск становится "оперативным штабом отряда".

"Поход наш продолжается, цели наши те же стоят – политические, религиозные – прежние, – заявил шаман. – Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Чтобы быть уверенным в своих силах, в своей правоте, я консолидирую свои силы. Отряд – это мои самые верные люди. Я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе сними, я усиливаюсь. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба – зависит от обстоятельств".

Габышев добавил, что одна из задач – это "сплачивание" местного населения, которое сильно разобщено. По его словам, он продолжает борьбу и первым делает шаг – собирает отряд.

"Пока не выдвигаемся – ждем реакции общественности и властей, – рассказал шаман. – Если начнутся гонения на меня и мой отряд, мы отсюда уйдем в любое время, хоть зимой. Но если все мирно, диалог с властями будет продолжен, то мы останемся здесь до весны. Весной уже отсюда пойдем".

Если ситуация будет развиваться благоприятно, то планируется, что отряд на транспорте доберется до того места, где был прерван поход Габышева на Москву, и движение продолжится оттуда. Если будет противодействие властей, то отряд снова двинется из Якутска.

Ранее Габышев ответил на критику местных властей, что его окружают "сомнительные люди, которые им пользуются". В частности, главе республики Айсену Николаеву он предложил присоединиться к числу своих сторонников и стать "первым несомнительным человеком рядом", а также "пригласить команду", чтобы быть "светлыми людьми" в его окружении. Обвинения в невменяемости, претензии полиции и ФСБ, а также попытки отправить его на принудительное лечение шаман назвал "возвратом карательной медицины позднего СССР".

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.