Евросоюз продлил санкции против России за отравление Скрипалей 1 14.10.2019, 12:32

Также под санкции попали сирийские чиновники режима Асада.

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за применение химического оружия в британском Солсбери в марте 2018 года. Как говорится в пресс-релизе совета, экономические меры будут действовать до 16 октября 2020 года, пишет segodnya.ua.

Эти санкции были введены в отношении четырех россиян, которых в ЕС считают виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британцев, которые отравились случайно.

Под санкции попали начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего Главного разведывательного управления) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, применившими боевое отравляющее вещество.

Кроме россиян, под санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада, которых Европа подозревает в неоднократном применении химоружия против повстанцев.

Кроме физических лиц, под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химического оружия.

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в Евросоюз, а гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и помогать, а их счета и имущество в Европе должны быть заморожены.

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Из-за этого в августе прошлого года Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипалей». Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

А 1 августа этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение второго пакета санкций в отношении России. Он поручил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.