«Поезда по окна в воде»: как белорусы пережили супертайфун в Японии 14.10.2019, 12:41

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«Хагибису» был присвоен максимальный уровень угрозы.

По меньшей мере 45 человек погибли, два десятка пропали без вести, сотни раненых. Такие результаты супертайфуна «Хагибис», который в минувшие выходные обрушился на центральное и восточное побережье Японии, передает «Радыё Свабода».

Журналисты поинтересовались у белорусов, которые живут и работают в этой стране, как они пережили стихию.

Два дня дома: за окном происходило «что-то невероятное»

Семья писателя, профессора филологии Вячеслава Казакевича уже более 25 лет живет на два города - Токио и Тояме.

Стихию они встретили в Тояме, 300 километров от столицы. Там в университете преподает Маргарита Александровна, а до этого работал Вячеслав Степанович. Двое суток просидели дома, так как за окном происходило «что-то невероятное».

Маргарыта і Вечаслаў Казакевічы на бальконе зь відам на Tokyo Sky Tree, архіўнае фота

«Ужасно было смотреть, как невероятный ветер хотел сорвать кондиционер с нашего балкона, - рассказывает Вячеслав. - Лило как из ведра. На нашей линии скоростные поезда погрузились в воду до половины окон. Но с большей тревогой мы следили за префектурой Канагава: там живет наш сын с семьей, именно там была самая опасная ситуация».

Вопреки прогнозам, продолжает собеседник, самые сильные последствия - разрушены мосты, размыты дороги, затоплены жилые районы - проявились в префектуре Нагано. Именно там сотни тысяч человек остались без электричества и питьевой воды.

Наступствы тайфуну ў прэфэктуры Нагана, 14 кастрычніка 2019 году

«Не только спасательные службы, полиция и армия взялись за дело, но и все жители - в этом как раз сила японцев, - говорит Вячеслав Казакевич. - К сожалению, не обошлось без жертв; возможно, цифры еще подрастут, потому что есть пропавшие без вести. Все время по телевизору сплошные картины потопов, оползней, разрушений. Но, повторюсь, мы здесь уверены, что все будет хорошо».

Набеги на магазины: полки стоят пустыми

несколько лет назад переехала в Японию из Минска, изучает молекулярную биологию: сначала в университете Цукуба, а сейчас в Токио. Там и встретила «Хагибис».

«Еще в пятницу начали все смятать из магазинов, полки совсем пустые, - делится она. - Но в Токио было относительно спокойно: ураганный ветер и сильный дождь. Все, к чему так или иначе привыкаешь, если в таких условиях живешь постоянно. В районах, близких к рекам, более опасно, так как могут выйти из берегов. А в некоторых других частях страны последствия достаточно печальные, например, на островах Изу - оттуда в буквальном смысле транслируют фронтовые кадры».

Затопленая тэрыторыя ў прэфэктуры Фукусіма з вышыні птушынага палёту, 13 кастрычніка 2019 году

Попала в эпицентр стихии и бывшая гимнастка Мелитина Станюта - в Японию ее пригласили дать мастер-классы. На несколько дней пришлось взять вынужденную паузу.

- Родители гимнасток принесли еды на целую армию, чтобы я никуда не выходила - такого набитого холодильника даже не помню, - написала она в соцсетях.

Чрезвычайная ситуация обошла белоруску стороной, тренинги молодых спортсменов продолжаются в запланированном формате.

Рекомендации посольства: запас продовольствия и питьевой воды на 2-3 дня

Свыше 30 тысяч японцев до сих пор не могут вернуться в свои затопленные или разрушенные дома и какое-то время будут оставаться в эвакуационных центрах, сообщают спасатели.

Наступствы тайфуну ў прэфэктуры Нагана, 14 кастрычніка 2019 году

«Хагибису» был присвоен максимальный уровень угрозы, 10 миллионам человек было рекомендовано эвакуироваться. Мощность его сравнивали с другим супертайфуной, «Идой», который накрыл Японию в 1958 году: тогда жертвами стали более 1200 человек. Современная система раннего оповещения помогла встретить стихию подготовленными.

Посольство Беларуси в Японии также заранее предупредила соотечественников, находящихся на территории страны, о приближении тайфуна «повышенной категории опасности». Было рекомендовано соблюдать меры личной безопасности - в частности, обеспечить запас продовольствия и питьевой воды на 2-3 дня и без сильной необходимости не выходить на улицу.