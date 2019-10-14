закрыть
14 октября 2019, понедельник, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Поезда по окна в воде»: как белорусы пережили супертайфун в Японии

  • 14.10.2019, 12:41
«Поезда по окна в воде»: как белорусы пережили супертайфун в Японии
Фото: Reuters

«Хагибису» был присвоен максимальный уровень угрозы.

По меньшей мере 45 человек погибли, два десятка пропали без вести, сотни раненых. Такие результаты супертайфуна «Хагибис», который в минувшие выходные обрушился на центральное и восточное побережье Японии, передает «Радыё Свабода».

Журналисты поинтересовались у белорусов, которые живут и работают в этой стране, как они пережили стихию.

Два дня дома: за окном происходило «что-то невероятное»

Семья писателя, профессора филологии Вячеслава Казакевича уже более 25 лет живет на два города - Токио и Тояме.

Стихию они встретили в Тояме, 300 километров от столицы. Там в университете преподает Маргарита Александровна, а до этого работал Вячеслав Степанович. Двое суток просидели дома, так как за окном происходило «что-то невероятное».

Маргарыта і Вечаслаў Казакевічы на бальконе зь відам на Tokyo Sky Tree, архіўнае фота

«Ужасно было смотреть, как невероятный ветер хотел сорвать кондиционер с нашего балкона, - рассказывает Вячеслав. - Лило как из ведра. На нашей линии скоростные поезда погрузились в воду до половины окон. Но с большей тревогой мы следили за префектурой Канагава: там живет наш сын с семьей, именно там была самая опасная ситуация».

Вопреки прогнозам, продолжает собеседник, самые сильные последствия - разрушены мосты, размыты дороги, затоплены жилые районы - проявились в префектуре Нагано. Именно там сотни тысяч человек остались без электричества и питьевой воды.

Наступствы тайфуну ў прэфэктуры Нагана, 14 кастрычніка 2019 году

«Не только спасательные службы, полиция и армия взялись за дело, но и все жители - в этом как раз сила японцев, - говорит Вячеслав Казакевич. - К сожалению, не обошлось без жертв; возможно, цифры еще подрастут, потому что есть пропавшие без вести. Все время по телевизору сплошные картины потопов, оползней, разрушений. Но, повторюсь, мы здесь уверены, что все будет хорошо».

Набеги на магазины: полки стоят пустыми

несколько лет назад переехала в Японию из Минска, изучает молекулярную биологию: сначала в университете Цукуба, а сейчас в Токио. Там и встретила «Хагибис».

«Еще в пятницу начали все смятать из магазинов, полки совсем пустые, - делится она. - Но в Токио было относительно спокойно: ураганный ветер и сильный дождь. Все, к чему так или иначе привыкаешь, если в таких условиях живешь постоянно. В районах, близких к рекам, более опасно, так как могут выйти из берегов. А в некоторых других частях страны последствия достаточно печальные, например, на островах Изу - оттуда в буквальном смысле транслируют фронтовые кадры».

Затопленая тэрыторыя ў прэфэктуры Фукусіма з вышыні птушынага палёту, 13 кастрычніка 2019 году

Попала в эпицентр стихии и бывшая гимнастка Мелитина Станюта - в Японию ее пригласили дать мастер-классы. На несколько дней пришлось взять вынужденную паузу.

- Родители гимнасток принесли еды на целую армию, чтобы я никуда не выходила - такого набитого холодильника даже не помню, - написала она в соцсетях.

Чрезвычайная ситуация обошла белоруску стороной, тренинги молодых спортсменов продолжаются в запланированном формате.

Рекомендации посольства: запас продовольствия и питьевой воды на 2-3 дня

Свыше 30 тысяч японцев до сих пор не могут вернуться в свои затопленные или разрушенные дома и какое-то время будут оставаться в эвакуационных центрах, сообщают спасатели.

Наступствы тайфуну ў прэфэктуры Нагана, 14 кастрычніка 2019 году

«Хагибису» был присвоен максимальный уровень угрозы, 10 миллионам человек было рекомендовано эвакуироваться. Мощность его сравнивали с другим супертайфуной, «Идой», который накрыл Японию в 1958 году: тогда жертвами стали более 1200 человек. Современная система раннего оповещения помогла встретить стихию подготовленными.

Посольство Беларуси в Японии также заранее предупредила соотечественников, находящихся на территории страны, о приближении тайфуна «повышенной категории опасности». Было рекомендовано соблюдать меры личной безопасности - в частности, обеспечить запас продовольствия и питьевой воды на 2-3 дня и без сильной необходимости не выходить на улицу.

Токіё 12 кастрычніка

популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц