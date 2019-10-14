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Ученые показали, как киты с помощью пузырей ловят добычу

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  • 14.10.2019, 12:50
Ученые показали, как киты с помощью пузырей ловят добычу

Техника ловли пищи, о которой идет речь, требует участия группы китов.

Использование горбатыми китами этой необычной способности было заснято командой специалистов во главе с исследователями из Гавайского университета в Маноа, недалеко от Аляски. В этих местах киты набирали вес, чтобы в дальнейшем отправиться к Гавайям для размножения, сообщает «Популярная механика».

Техника ловли пищи, о которой идет речь, требует участия группы китов. Находясь недалеко от поверхности воды, они создают кольцо из пузырей при помощи дыхал и пытаются поймать в них рыбу или криль.

Специалисты засняли такое поведение китов с помощью дронов, а также с помощью камер и датчиков, размещенных на самих китах. Эти виды съемки были объединены в небольшом видео, посвященном данной технике ловли добычи горбатыми китами.


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