Ученые показали, как киты с помощью пузырей ловят добычу 1 14.10.2019, 12:50

Техника ловли пищи, о которой идет речь, требует участия группы китов.

Использование горбатыми китами этой необычной способности было заснято командой специалистов во главе с исследователями из Гавайского университета в Маноа, недалеко от Аляски. В этих местах киты набирали вес, чтобы в дальнейшем отправиться к Гавайям для размножения, сообщает «Популярная механика».

Техника ловли пищи, о которой идет речь, требует участия группы китов. Находясь недалеко от поверхности воды, они создают кольцо из пузырей при помощи дыхал и пытаются поймать в них рыбу или криль.

Специалисты засняли такое поведение китов с помощью дронов, а также с помощью камер и датчиков, размещенных на самих китах. Эти виды съемки были объединены в небольшом видео, посвященном данной технике ловли добычи горбатыми китами.