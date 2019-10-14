Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 14.10.2019, 13:00

Лучшими стали ученые, которые предложили подход к борьбе с глобальной бедностью.

Объявлены лауреаты премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Ими стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер «за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью», пишет Naked Science.

Эстер Дюфло — вторая в истории женщина-лауреат премии памяти Нобеля по экономическим наукам. Первой женщиной, получившей премию, в 2009 году стала американка Элинор Остром.

В 2018 году премию получили сразу два человека — американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за достижения в области долгосрочного макроэкономического анализа.

Нобелевская неделя подходит к концу: уже вручены награды за вклад в медицину, физику, химию, а также премия мира.

«Нобелевку» по экономике присуждают с 1969 года, она была основана годом ранее Государственным банком Швеции в честь его 300-летия. Банк отчисляет ежегодно Нобелевскому фонду сумму, равную денежной составляющей одной Нобелевской премии. Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку Альфред Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал, а его наследники не раз выказывали недовольство по этому поводу.