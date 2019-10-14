закрыть
14 октября 2019, понедельник, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

  • 14.10.2019, 13:00
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лучшими стали ученые, которые предложили подход к борьбе с глобальной бедностью.

Объявлены лауреаты премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Ими стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер «за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью», пишет Naked Science.

Эстер Дюфло — вторая в истории женщина-лауреат премии памяти Нобеля по экономическим наукам. Первой женщиной, получившей премию, в 2009 году стала американка Элинор Остром.

В 2018 году премию получили сразу два человека — американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за достижения в области долгосрочного макроэкономического анализа.

Нобелевская неделя подходит к концу: уже вручены награды за вклад в медицину, физику, химию, а также премия мира.

«Нобелевку» по экономике присуждают с 1969 года, она была основана годом ранее Государственным банком Швеции в честь его 300-летия. Банк отчисляет ежегодно Нобелевскому фонду сумму, равную денежной составляющей одной Нобелевской премии. Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку Альфред Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал, а его наследники не раз выказывали недовольство по этому поводу.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц