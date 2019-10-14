Под Минском выставили на продажу много дешевых дачных участков 6 14.10.2019, 13:06

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Но есть нюанс.

В этом году был хороший спрос на дачи, особенно бюджетные и в пригороде Минска. Как вариант можно еще рассматривать участок в садоводческом товариществе, чтобы строить дом своей мечты. Наделы, напомним, сейчас можно купить у владельца или через аукцион. Tut.by посмотрел, что и почем будут продавать на ближайших торгах, которые пройдут в начале ноября.

На аукцион, который пройдет 1 ноября, выставлены 24 участка в садоводческих товариществах, расположенных в пределах МКАД-2, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.

Так, в СТ «Белмонэф» возле деревни Черемуха Минского района, что в 30 километрах от столицы, предложены три надела с начальной ценой 7−9 тысяч рублей. Товарищество было создано в 2010 году, участки распределялись в основном между сотрудниками ряда министерств и ведомств, однако со временем стали приниматься и другие граждане. Из коммуникаций есть электричество и водоснабжение, ведется прокладка сетей канализации. По условиям аукциона, покупателю участка в СТ «Белмонэф» нужно будет возместить товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 16 тысяч рублей.

В садоводческом товариществе «Надежда-Щербины» предлагают два участка с начальной ценой 2,8−3,3 тысячи рублей. Из коммуникаций тут есть только электроснабжение. Победитель аукциона также должен будет возместить товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере пяти базовых величин (127,5 рубля) и 104 долларов по курсу Нацбанка.

Самое большое предложение поступило от садоводческого товарищества «Ручеек» — 16 участков с начальной ценой 3,7−5,4 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электроснабжение. Победитель аукциона должен будет оплатить товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 40 базовых величин — 1020 рублей.

Самое дорогое предложение аукциона — участок в СТ «Полевой-2», которое расположено рядом с Минским морем. Стартовая цена надела со всеми коммуникациями — 29 тысяч рублей, плюс возмещение затрат на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков — 18,3 тысячи рублей, не включающие затраты на газоснабжение.

Аукцион состоится 1 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Прием документов до 28 октября включительно.