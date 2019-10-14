Ваш диван – это ваш гроб 1 Дмитрий Гудков

14.10.2019, 13:22

1,365

Дмитрий Гудков

Если нас лишают возможности влиять на власть, значит в итоге лишат и хлеба.

О чем вы подумали, когда проснулись сегодня? Я бы тоже хотел первым делом подумать о завтраке, повспоминать сны, потом сообразить, куда сходить вечером. Но я уже которую неделю просыпаюсь с совершенно другими мыслями.

Суд над невиновным человеком. Завтра /14 октября/, в 10.00, в Мосгорсуде – над Константиновым Котовым.

Эта история – про россиян. Константин, как и все другие жертвы московского дела, выходил в том числе за наши права. И сейчас я здесь, на свободе, пусть после месяца за решеткой, но он – осужден на 4 года.

У него «дадинская статья», по которой не нужно делать вообще ничего. Несколько пикетов (а в случае еще одной жертвы этой статьи, Вячеслава Егорова, хватило просто текста в газете и выхода на улицу) – и уголовный срок. Я уже писал, что приемлем лишь тот закон, который очевиден. Если же он наказывает за то, что не укладывается в голове, значит, этот закон написан из страха, для сохранения власти его авторами, и любой, против кого он применен, – политический заключенный.

Выйти с требованием к власти это не преступление, ровно так же, как не преступление выйти за хлебом. Все это – наши права. И если нас лишают возможности влиять на власть, значит в итоге лишат и хлеба.

Можно говорить еще много: и о том, что даже преступную «дадинскую» статью 212.1 в суде применяли преступники, потому что судье не захотелось смотреть видео задержания. Что даже Конституционный суд со всеми его скрепами крепостного права запретил сажать по 212.1 без «причинения вреда». Что больше 100 тысяч человек вступились за Константина. Но ведь вы, те, кто это сейчас читает, наверняка и так знаете.

И пишу я не для того, чтобы сообщить вам факты, а чтобы попытаться растолкать, достучаться. Еще до всех арестов с трибуны я говорил: «Ваш диван – это ваш гроб». Сегодня этот гроб открылся для московских узников. Из-за того, что люди остаются на диванах, Константин Котов, Егор Жуков, Самариддин Раджабов (это только ближайшие суды на неделе) остаются за решеткой.

Посмотрите на этих людей в черных платьишках, в которых давно не осталось ни чести, ни совести, посмотрите им в глаза: единственное, чего они боятся, это огласки. Поддержите политзаключенных: для них сейчас нет ничего важнее, как видеть, что они не одни.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»