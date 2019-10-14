закрыть
14 октября 2019, понедельник, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусская группа Re1ikt сменила название и выпустила новый альбом

1
  • 14.10.2019, 13:26
Белорусская группа Re1ikt сменила название и выпустила новый альбом

В него вошли десять старинных белорусских народных песен.

Белорусская группа Re1ikt сменила название и выпустила шестой студийный альбом, в который вошли десять старинных белорусских народных песен, собранных в разных уголках нашей страны, пишет tut.by.

Стилизованная единица в названии команды (Re1ikt) уступила место латинской «L» — теперь группа называется Relikt. Это сделано для того, чтобы избежать путаницы. Еще у группы новый логотип, созданный на основе шрифта, которым был написан Статут ВКЛ.

В новый альбом вошли десять старинных белорусских народных песен, собранных в разных уголках нашей страны. Научными консультантами релиза выступили историк, исследователь традиционной культуры Елена Ляшкевич и этнограф, специалист по этническому певческому исполнению Ирина Мазюк.

Шестой студийный альбом Relikt записывался и сводился на той самой легендарной консоли SSL 4000 из лос-анджелесской студии компании Yamaha, с которой работали Motorhead, Стиви Уандер, Чет Аткинс и другие звезды.

Помимо ставших визитной карточкой Relikt необычных гитарных эффектов и многообразной перкуссии, в новых композициях коллектива можно услышать множество редких, необычных для рок-музыки этнических инструментов: глюкофон ручной работы с нестандартным строем, белорусские дудки, ксилофон, баян.

— Релиз «Дрэва жыцця» связан с фундаментальными понятиями человеческого бытия: жизнь и смерть, добро и зло, а также является ключевым символом белорусской мифологии и культуры. Нам хочется, чтобы песни, которые пели наши предки, бабушки и дедушки, не исчезли, а продолжали звучать на фестивалях, в клубах и айпадах, чтобы дерево нашего рода и народа не засыхало, а давало новые побеги, — говорит лидер Relikt барабанщик Александр Демиденко.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц