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Ученые обнаружили летучую мышь «наоборот»

  • 14.10.2019, 13:45
Ученые обнаружили летучую мышь «наоборот»

Жившее в триасовый период существо изумло палеонтлогов.

На картинке вы видите, как могла бы выглядеть летучая мышь, если бы летательная перепонка у нее была натянута между задними, а не между передними конечностями. На такие фантазии палеохудожника Андрея Атучина вдохновила необычная триасовая рептилия шаровиптерикс (Sharovipteryx mirabilis), пишет paleonews.ru.

Единственный отпечаток шаровиптерикса был обнаружен в конце 60-х годов XX века в триасовых отложениях Киргизии, в местонахождении Мадыген у подножия Туркестанского хребта. Отпечаток нашел палеоэнтомолог, сотрудник Палеонтологического института Академии наук СССР Александр Григорьевич Шаров. Этот легендарный «охотник за костями» был на редкость удачливымым. Отправляясь на раскопки, он записывал в полевом дневнике, что именно надо найти, словно ходил в магазин за покупками. Мы пишем список «молоко, хлеб, сладкое», а Шаров записывал названия вымерших насекомых и во время экспедиции аккуратно проставлял напротив записей галочки со словом «выполнено».

Кроме большого количества уникальных образцов по насекомым Шаров обнаружил в Казахстане перо юрской птицы, отпечатки казахских птерозавров, а также два отпечатка триасовых рептилий в Мадыгене, которых описал сам под названиями лонгисквама (Longisquama) и подоптерикс (Podopteryx), то есть «ногокрыл». Последнего в 1981 году переописали под именем шаровиптерикс — в честь Шарова.

Отпечаток шаровиптерикса, en.wikipedia.org

Лонгисквама тоже до сих пор известна по единственному отпечатку, найденному Шаровым. Обе рептилии принадлежали к пролацертилиям (Prolacertiformes) из группы архозавроморфов, которые вообще отличались большой экзотичностью. К пролацертилиям в том числе относят знаменитую водную рептилию танистрофея (Tanystropheus) с очень длинной шеей. И лонгискваму, и шаровиптерикса обычно реконструируют как небольших древесных рептилий, способных к планирующему полету.

Реконструкция внешнего вида шаровиптерикса, © Takeshi Yamada

Шаровиптерикс был длиной 24 см (включая хвост). Сохранился отпечаток скелета, кожных покровов с мелкими чешуйками и кожной перепонки между задними конечностями, а также, возможно, между передними и задними конечностями и рядом с шеей. Из-за плохой сохранности отпечатка последнее утверждать трудно.

Это единственное известное животное — как ископаемое, так и современное, — которое освоило планирующий полет с помощью задних лап. По сути, он представлял собой некий аналог воздушного змея или дельтаплана (см. книгу Андрея Журавлева «Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы...»). Впрочем, ряд авторов высказывает сомнение, что с такой конструкцией шаровиптерикс вообще мог планировать.

Чтобы показать, насколько эволюционное решение шаровиптерикса было странным и нетривиальным, художник Андрей Атучин изобразил гипотетических летучую мышь «мышептерикса» (верхний рисунок) и птерозавра «птерозавроптерикса», которые могли бы освоить полет с помощью перепонки между задними конечностями.

«Птерозавроптерикс», © Андрей Атучин

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