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Ученые рассказали, жителей каких стран радует желтый цвет

  • 14.10.2019, 15:03
Ученые рассказали, жителей каких стран радует желтый цвет

В результатах эксперимента прослеживается географическая особенность.

Желтый цвет у многих ассоциируется с радостью и положительными эмоциями. Но особенно он радует жителей северных стран, где редко бывает солнечная погода. На эту взаимосвязь указывает новое исследование швейцарских ученых, пишет журнал «Нож».

В онлайн-опросе, который продолжается до сих пор, приняли участие 6625 человек из 55 стран. Участников попросили определить, какие эмоции и ощущения у них вызывают 12 цветов.

Жители северных стран и дождливых регионов, привыкшие к пасмурной погоде, ассоциировали желтый с весельем и радостью чаще остальных. Чем дальше люди жили от экватора и чем чаще в их местности бывали дожди, тем больше они радовались желтому цвету.

К примеру, в Египте лишь 5,7% респондентов связали желтый с приподнятым настроением, а в Финляндии 87,7% истосковались по солнечным оттенкам.

Любопытно, что тенденция сохранилась в разные месяцы — смена времен года не повлияла на ассоциации респондентов.


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