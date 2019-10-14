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«Уроки во вторую смену в 15.00 — это нарушение»

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  • 14.10.2019, 15:25
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«Уроки во вторую смену в 15.00 — это нарушение»
Иллюстрационное фото

Возмущенные родители школьников обратились в Минобразования.

Начался учебный год - и писем с вопросами от родителей школьников стало больше, сообщает kp.by.

Издание начало публиковать ответы Министерства образования на вопросы, которые волнуют детей и их родителей.

- В нашей школе в третьем классе уроки начинаются в 15.00 и заканчиваются в 19.30. Нет ли в этом нарушений? Как при таком расписании посещать секции?

- Начало уроков во вторую смену в 15.00 является нарушением специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования. Учебные занятия в учреждениях общего среднего образования должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену (оптимально - с 9.00) и не позднее 14.00 во вторую смену. Заканчиваться во вторую смену учебные занятия должны не позднее 19.30, - объясняют в министерстве. - Регулируется этот вопрос приложением 12 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525.

Школьникам, которые учатся во вторую смену, в Министерстве советуют посещать кружки в первую смену.


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