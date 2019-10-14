NEXTA рассказал о новом ЧП в белорусской армии 7 14.10.2019, 15:34

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Солдат срочной службы отправляется домой инвалидом.

Беда опять случилась в 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, которая принимала участие в недавних учениях на территории Гомельской и Могилевской областей, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Как сообщают наши источники в войсках, солдат получил тяжелую травму от сослуживца. Десантник выстрелил товарищу прямо в глаз холостым зарядом. Именно благодаря этому пострадавший остался жив, хотя и лишился одного органа зрения. Теперь он получит инвалидность и будет комиссован.

А виновника, судя по всему, ждет уголовное наказание. Оно будет зависеть от многих факторов и истинных мотивов, в которых сейчас разбирается следствие: был выстрел покушением на умышленное убийство, попыткой побаловаться или же нелепой случайностью. Пресс-служба Минобороны Беларуси, как обычно, скрыла информацию об инциденте.